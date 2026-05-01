Euskal langileria kalera atera da Maiatzaren Lehenean

ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatu dira.

Maiatzak 1 LAB Baiona

LABen manifestazioa, Baionan.

Euskal langileria kalera atera da goiz-goizetik maiatzaren 1ean, Langileen Eguna dela-eta sindikatuek egin dituzten hainbat deialditan. 

ELAk Bilbon egin du ekitaldi nagusia, Jesusen Bihotza plazan. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak 1.500 euroko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) aldarrikatu du bertan, bai eta kanpoko injerentziarik gabeko Euskal Herria ere, inperialismo eta gerrarik gabekoa. "Jo ta ke, hemen erabaki arte" lelopean, ehunka pertsonak Bizkaiko hiriburuaren erdigunea bete dute. 

LAB izan da goiztiarrena Baionan eta Laudion egindako manifestazioekin. Sindikatuak 26 manifestazio egin ditu Euskal Herrian zehar "Langileok eragin" lelopean, langileriari bizitza duina bermatzeko ezinbestekoak iruditzen zaizkion hiru neurri zehatz aldarrikatzeko: etxebizitza eskubidea, kalitatezko zerbitzu publikoak eta soldata eta pentsio duinak.

(Informazio hau zabaltzeko lanean ari gara) 

