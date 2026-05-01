Euskal langileria kalera atera da Maiatzaren Lehenean
ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatu dira.
Euskal langileria kalera atera da goiz-goizetik maiatzaren 1ean, Langileen Eguna dela-eta sindikatuek egin dituzten hainbat deialditan.
ELAk Bilbon egin du ekitaldi nagusia, Jesusen Bihotza plazan. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak 1.500 euroko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) aldarrikatu du bertan, bai eta kanpoko injerentziarik gabeko Euskal Herria ere, inperialismo eta gerrarik gabekoa. "Jo ta ke, hemen erabaki arte" lelopean, ehunka pertsonak Bizkaiko hiriburuaren erdigunea bete dute.
LAB izan da goiztiarrena Baionan eta Laudion egindako manifestazioekin. Sindikatuak 26 manifestazio egin ditu Euskal Herrian zehar "Langileok eragin" lelopean, langileriari bizitza duina bermatzeko ezinbestekoak iruditzen zaizkion hiru neurri zehatz aldarrikatzeko: etxebizitza eskubidea, kalitatezko zerbitzu publikoak eta soldata eta pentsio duinak.
Lan eskubideak arriskuan daudela ohartarazi du Anduezak, eta Euskadiko LEPetako euskara eskakizunak kritikatu ditu
PSE-EEko buruaren esanetan, langileak mehatxupean daude eskuin eta ultraeskuinaren eta nazioarteko gerren ondorioz, baita EAJk eta EH Bilduk enplegu publikoan dituzten politiken ondorioz ere.
Hasi dira maiatzaren 1eko mobilizazioak, LGS propioa, pentsio eta soldata "duinak" eta etxebizitza eskubidea aldarri hartuta
ELA eta LAB bakoitza bere aldetik aterako dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatuko dira. Alderdi politikoek ordezkariak bidaliko dituzte deialdi horietako askotara.
Tubos Reunidoseko langile talde batek Amurrioko greba mugagabeari buruzko erreferenduma egitea eskatu du
Enpresa batzordeak deituta, martxoaren 15etik daude greba mugagabean Amurrioko lantegian. ELAk, LABek eta ESK-k babestu zuten lanuztea, eta CCOO eta UGT kontra agertu ziren. Azken horiek hasieratik eskatu dute grebari buruzko erabakia erreferendumean hartzea.
Behargin bat hil da Zamudion, lan-istripuz
Langileak 61 urte zituen. Ezbeharra ostegun goizean gertatu da, Ugaldeguren industrialdean, eta biktima bertan hil da, osasun-zerbitzuek esku hartu duten arren. ELAk lan-istripua salaktzeko elkarretaratzea deitu du maiatzaren 5erako.
AAk 2,3 milioi lanpostu suntsitu ditzake datorren hamarkadan Espainian
Bereziki enplegatu administrarien eta erdi-mailako zein goi-mailako teknikarien taldeei eragingo lieke. Hala ere, AAri lotutako 1,61 milioi lanpostu berri inguru sortuko lirateke eta, horrek, suntsitutako lanpostuen zati handi bat konpentsatuko luke.
Nafarroako Volkswagenek 500-1.000 langile artean beharko ditu 2027an, ekoizpen-aurreikuspenak berretsiz gero
Ekoizpen bolumen "oso handiak" espero ditu konpainiak datorren urterako eta, datuak behin-behinekoak diren arren, laster ekingo dio enpresak barneko eta kanpoko langileak hautatzeko, prestatzeko eta gaitzeko prozesuari, espezialitate profesionalen beharrak betetzeko, hala nola elektromekanikariak, txapistak eta hornitzaileak.
BBVAk 3.000 milioiko irabaziak izan ditu lehen hiruhilekoan (+%10,8) eta akzioak berrerosiko dituela iragarri du
Erakundeak diru-sarrerak eta errentagarritasuna handitu ditu kredituaren bultzadari esker, eta akzioak berrerostea aurreikusi du, 1.460 milioi arte inbertituta.
Brent upela % 5 baino gehiago garestitu da ostegun honetan, 126 dolarrera ere iritsita
Pasa den otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu zutenetik, Brent upela % 70 baino gehiago garestitu da.
Ekialde Hurbileko gatazka "inoiz ez bezalako ziurgabetasun-mailak" sortzen ari da turismoaren sektorean, Aenaren arabera
Espainiako aireportuetako operadoreak ziurtatu duenez, erregaiaren eta kerosenoaren hornidura ziurtatuta dago datozen asteetarako; hala ere, ohartarazi duenez, "gerraren iraupenaren araberakoa izango da guztia".