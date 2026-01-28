Vacunas
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse

La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.
GRAFCAV9155. VITORIA, 28/01/2026.- El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles tras la visita al Centro de Salud Agurain Salvatierra en Vitoria en la que, sobre la administración de vacunas caducadas, ha admitido que han fallado varios controles: los del almacén distribuidor y el personal de los centros de salud que recibieron las vacunas así como el personal de enfermería que las administró y que se está investigando. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha insistido hoy el consejero, no conlleva afección en la salud ni efecto adverso, aunque los afectados deberán volver a vacunarse. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente". EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Alberto Martínez. EFE.
Euskaraz irakurri: Osasun sailburuak akatsa onartu du iraungitako txertoen inguruan, eta berriro txertatu behar ote diren aztertzen ari dira
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha admitido un "grave error" en la administración de vacunas caducadas, que se investiga, y se estudia si habrá revacunación, tras haber recibido hoy un informe de la Agencia española del medicamento que no recomienda revacunar a la gran mayoría de los afectados.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha insistido hoy el consejero, no conlleva afección en la salud ni efecto adverso.

La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el Consejo Vasco Asesor de Vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.

En una rueda de prensa, el consejero ha admitido que han fallado varios controles: el almacén distribuidor, los centros de salud que recibieron las vacunas y el personal de enfermería que las administró, que fueron más de 50.

Conclusiones de la AEMPS

Según la nota publicada por la AEMPS, "tras el análisis de los datos de estabilidad de los antígenos y la revisión técnica de la información disponible", la AEMPS ha concluído que no es necesaria la vacunación en lactantes que hayan recibido Vaxelis por primera vez, ni en aquellos niños a los que se les inoculó dicha vacuna como dosis de recuerdo. 

Respecto a los lactantes, la Agencia asegura que "no es necesario revacunar a los niños que hayan recibido alguna de las dosis de primovacunación (2 o 4 meses) del lote X019675 después de su fecha de caducidad. Se espera que la potencia de la vacuna permanezca adecuada y que la respuesta inmunológica completa se mantenga con normalidad tras el ciclo de primovacunación". 

Según la Agencia, "tampoco es necesaria la revacunación de los lactantes que recibieron la dosis de recuerdo entre los 11 y 12 meses, pues la vacuna genera memoria inmunológica suficiente para garantizar la protección".

En lo que a las personas adultas se refiere, la Agencia señala que "aunque se desconoce la causa de su vacunación con Vaxelis, se recomienda que los médicos responsables valoren individualmente la necesidad de revacunación según el estado de salud y el riesgo de cada paciente. En caso de considerarse necesario, la nueva dosis debería administrarse tras un intervalo mínimo de un mes desde la administración anterior".

No obstante, la decisión final sobre la vacunación recae en el Consejo Vasco Asesor de Vacunas, que no se ha manifestado aún sobre ello. 

