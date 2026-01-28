Polemika txertoekin
Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta koalizioak "gardentasun arazoa" duela erantzun dio sailburuari

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
Alberto Martinez eta Rebeka Ubera. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herritarrei "desosegua" sortzea leporatu ostean, EH Bilduko legebiltzarkideak "tristetzat" jo ditu bere hitzak. Gardentasun eta kudeaketa arazo bat duena Martinez dela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.

Txertoak Osakidetza Eusko Jaurlaritza EH Bildu Gizartea

