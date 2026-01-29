TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: iraungitako txertoak, traktoreak kalera Bilbon, Gasteizen eta Iruñean eta Iran eta AEBren arteko tentsioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GRAFCAV9184. VITORIA, 28/01/2026.- Los agricultores vascos se han movilizado este miércoles por las calles de Vitoria con una tractorada, organizada por la Uaga y Ataca, en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. EFE/ Adrián Ruiz-Hierrro

Traktoreak Gasteizeko kaleetan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostegun honetako, 2026ko urtarrilaren 29ko, lerroburu nagusiak:

- Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die iraungitako txertoa jaso zutenei: Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, 103 pertsonari jarriko diete beste dosi bat; abenduaren 1etik urtarrilaren 15era bitartean iraungitako lote bateko txerto hexabalentea jaso zuten paziente horiek, ia denak haurrak.  

- Traktoreak Bilbon, Gasteizen eta Iruñean: Atzo Araban eta Nafarroan mobilizatu ziren, eta gaur Bilbon ere egingo dute protesta. Lehen ordutik 70 traktore inguru bilduko dira Mungiatik, Durangaldetik eta Karrantzatik, ENBAk eta EHNEk deituta.

- Iran-AEB tentsioa: Iranek ohartarazi duenez, AEBrekin hitz egiteko prest dago, elkarrekiko errespetuan eta interes komunetan oinarrituta, baina erasorik jasoz gero, "inoiz ez bezala” defendatu eta erantzungo duela. Hala esan du Teheranek Nazio Batuen Erakundeko Misio Iraunkorrean duen X kontuaren bidez Donald Trump AEBko presidenteak Ekialde Hurbilera flota militar garrantzitsu bat bidali ostean.

Gasteiz Bilbo Iruñea Nekazaritza Ameriketako Estatu Batuak Iran Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari

Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu

Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X