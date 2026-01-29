Albiste izango dira: iraungitako txertoak, traktoreak kalera Bilbon, Gasteizen eta Iruñean eta Iran eta AEBren arteko tentsioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostegun honetako, 2026ko urtarrilaren 29ko, lerroburu nagusiak:
- Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die iraungitako txertoa jaso zutenei: Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, 103 pertsonari jarriko diete beste dosi bat; abenduaren 1etik urtarrilaren 15era bitartean iraungitako lote bateko txerto hexabalentea jaso zuten paziente horiek, ia denak haurrak.
- Traktoreak Bilbon, Gasteizen eta Iruñean: Atzo Araban eta Nafarroan mobilizatu ziren, eta gaur Bilbon ere egingo dute protesta. Lehen ordutik 70 traktore inguru bilduko dira Mungiatik, Durangaldetik eta Karrantzatik, ENBAk eta EHNEk deituta.
- Iran-AEB tentsioa: Iranek ohartarazi duenez, AEBrekin hitz egiteko prest dago, elkarrekiko errespetuan eta interes komunetan oinarrituta, baina erasorik jasoz gero, "inoiz ez bezala” defendatu eta erantzungo duela. Hala esan du Teheranek Nazio Batuen Erakundeko Misio Iraunkorrean duen X kontuaren bidez Donald Trump AEBko presidenteak Ekialde Hurbilera flota militar garrantzitsu bat bidali ostean.
Zer bide egiten du txerto batek hori eman aurretik?
Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoen azken kasua "errore" baten edo "errore kate" baten ondorio dela, hainbat kontrolek huts egin dutelako. Hauxe da txerto baten trazadura laborategietara eskatzen denetik injektatzen den arte.
“Chemsex”-aren arrisku bikoitzaren aurrean "prebentzio konbinatua" gomendatu du Osasun Sailak
Drogen kontsumoa eta sexu harremanak uztartzen dituen praktika horren aurrean "prebentzioa giltzarri da STIak gero eta ugariagoak diren testuinguru batean".
Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei
Osasun sailburuak azaldu duenez, 103 pertsonari jarriko diete beste dosi bat; abenduaren 1etik urtarrilaren 15era bitartean iraungitako lote bateko txerto hexabalentea jaso zuten paziente horiek, ia denak haurrak.
Zarauzko Masta Tabernako Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena 2026ko Sukaldari Berri Onenak izendatu dituzte
Bederatzi hautagaitza iritsi dira finalera. 32 eta 33 urteko sukaldariek saria "harriduraz, emozioz eta esker onez" jaso dute eta ziur agertu dira aitortza horrek "bultzada izugarria" emango diela.
Ertzaintzak segurtasuna indartu du Bilbon, Athletic-Sporting Portugal arrisku handiko partida dela eta
Zale portugaldarrak ezin izango dira San Mamesera sartu, aurreko partida batean material piroteknikoa erabiltzeagatik zigortuta daudelako. Halere, 1.500 bat jarraitzaile inguru iritsi dira Bilbora, sarrerarik gabe.
Susan Sarandon aktoreak jasoko du 2026ko Nazioarteko Goya saria
Bere "aparteko filmografia eta interpretazio ahaztezinek" zinemaren aurpegi nabarmenetako bat bihurtu dute, mundu osoko zinemazaleek mirestua.
Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari
Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.
Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu
Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.
Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoekin akatsa egin dutela, eta adierazi du txertoak berriro jarri behar diren ala ez aztertzen ari direla
Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatuko zituela; gaur, baina, Sendagaien Espainiako Agentziak igorri dion txostenean, gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa.