Iranek hitz egiteko prest dagoela ziurtatu du, baina mehatxuen aurrean bere burua "inoiz ez bezala" defendatuko duela

Estatu Batuek Teherango erregimenari mehatxu egin diote behin baino gehiagotan, eta flota militar handia mobilizatu dute Ekialde Ertaineko eskualdera.
Teherango Enghelab plazako mural baten bista. Estatu Batuetako hegazkin-ontzi bat suntsituta erakusten du, Washingtonen aurkako desafio keinu batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iranek asteazken honetan ohartarazi duenez, AEBrekin hitz egiteko prest dago, elkarrekiko errespetuan eta interes komunetan oinarrituta, baina erasorik jasoz gero, "inoiz ez bezala” defendatu eta erantzungo duela. Hala esan du Teheranek Nazio Batuen Erakundeko Misio Iraunkorrean duen X kontuaren bidez Donald Trump AEBko presidenteak Ekialde Hurbilera flota militar garrantzitsu bat bidali ostean.

Trumpek asteazken honetan Truth Social sare sozialean argitaratu duenez, bere flota "prest eta gaituta" dago "bere misioa azkar betetzeko", eta "beharrezkoa bada, indarkeriarekin". Era berean, gaineratu du espero duela Iran "laster" esertzea negoziazio mahaian, alde guztientzat "bidezkoa" izango den akordio batera iristeko eta "arma nuklearrik" ez egoteko.

2025eko abenduaren amaieratik herrialdea astindu duten protesten ostean, Trumpek Iranera joateko agindua eman zuen AEBko Armadako flota bat, eta gaur iritsi da Ekialde Ertainera.

Protestak, bereziki urtarrilaren 8 eta 9koak, bortizki itzali zituen Errepublika Islamikoaren erregimenak, eta jada ez dago manifestazio handirik herrialdean. Hala ere, Trumpek ontzidia eskualdera bidaltzeko aginduari eutsi dio.

Horrela, Abraham Lincoln hegazkin-ontzi nuklearra buru duen Ameriketako Estatu Batuetako Armadaren talde "handia" Iranera doa "azkar", "erabakitasunez" eta "gogo handiz", eta Nicolas Maduroren eta haren emazte Cilia Floresen bahiketarekin amaitu zuen operaziorako Venezuelara bidalitakoa baino handiagoa dela ohartarazi du Trumpek.

