Ia 4.000 hildako eta 9.000 zauritu izan dira Irango protestetan, GKE baten azken balantzearen arabera

HRANAk (Human Righs Activists News Agency) eman du kopuru hori; eta IHRNGOren arabera (Iran Human Rights), berriz, 3.428 dira hildakoak. Gainera, Interneteko zerbitzuak etenda jarraitzen du.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 16/01/2026.- An Iranian man walks next to the wreckage of a fire fighter vehicle that burned during anti‑government protests in a street in Tehran, Iran, 16 January 2026. The country remains under a near-total nationwide internet blackout that began on 08 January, amid an intensifying wave of anti-government protests. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teheran, protesten ondoren. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 3.919 pertsona hil dira Iranen, abenduaren amaieran herrialdeko hiri nagusietan Gobernuaren aurka hasitako protestetan, HRANA Ameriketako Estatu Batuetan egoitza duen gobernuz kanpoko erakundeak igande honetan argitaratutako azken balantzearen arabera.

GKEak zehaztu duenez, protestekin lotura izan dezaketen beste 8.949 heriotza kasu ikertzen ari dira, beraz, baliteke hildakoen kopurua deklaratutakoa halako hiru izatea.

Agintariek ez dute hildakoen kopurua zein den adierazi, eta beste erakunde batzuek hildakoen kopurua oso azpitik jarri dute. Irango Giza Eskubideetarako Zentroak (IHRNGO), egoitza Norvegian duenak, adierazi du hildakoak 3.428 direla, urtarrilaren 15ean argitaratutako balantzearen arabera.

Zaurituei dagokienez, HRANAk zenbatutako 8.949 kasuetatik 2.109 larri daude. Gainera, 24.669 pertsona atxilotu dituzte.

Bestalde, Gobernuz Kanpoko Erakundeak nabarmendu du Interneteko zerbitzuak etenda jarraitzen duela, eta horrek informazioa biltzea zailtzen duela.

Protestak abenduaren 27an hasi ziren, Teherango Bazar Handian, monetaren balioaren gainbeherarekin lotuta, baina herrialdeko hiri nagusietako klase politikoaren aurkako mobilizazio orokorrak eragin dituzte.

