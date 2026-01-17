Jameneik esan du "milaka pertsona" hil direla protestetan, eta Trumpi egotzi dio horren ardura
Irango buruzagi gorenak nabarmendu duenez, "gertaera oso ankerrak jazo dira, hala nola gazteak meskitetan giltzapetzea eta bizirik erretzea, edo neskato, gizon eta emakume babesgabeak hiltzea, atzerritik hornitutako armekin". Testuinguru horretan, Iranen "gobernu berri bat ezartzeko unea" dela adierazi du Trumpek.
Ali Jamenei Irango buruzagi gorenak larunbat honetan adierazi duenez, "milaka pertsona" hil dira azken asteotan herrialdean izandako protestetan, eta horien erantzulea Donald Trump AEBko presidentea dela azpimarratu du. Orain arte, Irango agintariek ez dute protestetan hildakoen daturik eman, baina gobernuz kanpoko erakundeen arabera, 3.428 dira hildakoak eta 19.000 atxilotuak.
Jameneik adierazi duenez, "pertsona ezjakinek eta desinformatuek egin dituzte krimenak, asmo txarreko agenteen gidaritzapean, eta, ondorioz, milaka pertsona hil dira". Mahoma islamaren profeta gisa aukeratu zuteneko urteurrenean egin ditu adierazpen horiek, Teheranen.
Irango buruzagi gorenak nabarmendu duenez, "gertaera oso ankerrak jazo dira, hala nola gazteak meskitetan giltzapetzea eta bizirik erretzea, edo neskato, gizon eta emakume babesgabeak hiltzea, atzerritik hornitutako armekin".
Jameneik adierazi duenez, protestetan 250 meskita suntsitu dira, 250 hezkuntza zentro eta zientzia zentro baino gehiago, eta kalteak eragin dituzte elektrizitate sektoreko instalazioetan, bankuetan, osasun guneetan eta oinarrizko produktuen dendetan.
"AEBko presidentea biktimen, kalteen eta Irango nazioari zuzendu dizkion akusazioen errudun jotzen dugu", esan du Irango buruzagi gorenak.
Jameneik gaineratu du ez dutela herrialdea "gerrarantz" bultzatuko, baina ez dituzte "AEBko konplotaren barne eta nazioarteko kriminalak zigorrik gabe utziko".
Mobilizazioak abenduaren 28an hasi ziren, hango txanpon ofizialak (irandar riala) balioa galdu ondoren, Teherango merkatariek beren negozioak itxi zituztenean. Protestak berehala zabaldu ziren herrialde osora, "Heriotza Errepublika Islamiarrari" eta "Heriotza Jameneiri" oihukatuta.
Trumpek "gobernu berria" eskatu du Iranen
Testuinguru horretan, Iranen "gobernu berri bat ezartzeko unea" dela adierazi du Trumpek, eta, bereziki, Irango buruzagi gorena ordezkatzeko unea, manifestariak hiltzen dituen "gaixo bat" dela iritzita.
"Herrialdeko buruzagi gisa, herrialdea erabat suntsitzearen eta indarkeria orain arte inoiz ikusi ez den mailan erabiltzearen erantzulea da", adierazi du Trumpek. "Errespetuz gobernatu behar da, ez beldurra eta heriotza ardatz izanda", azpimarratu du.
Trumpentzat, Jamenei "gaixo bat da, bere herrialdea behar bezala gobernatu beharko luke eta jendea hiltzeari utzi". "Bere herrialdea bizitzeko munduko herrialderik txarrena da, gaizki dagoelako gobernatuta", esan du Trumpek. "Jameneik duela bi egun hartu zuen inoizko erabakirik onena: 800 pertsona baino gehiago ez urkatzea", gaineratu du.
