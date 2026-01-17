Jameneí afirma que han muerto "varios miles" de personas en las protestas, y responsabiliza a Trump de ello

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha afirmado este sábado que "varios miles de personas" han muerto en las protestas, de las que responsabiliza al presidente estadounidense, Donald Trump. Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONGs opositoras con sede en el exilio cifran en 3428 los fallecidos y en 19 000 los detenidos.

Jameneí ha afirmado que “personas ignorantes y desinformadas, bajo el liderazgo de agentes malintencionados y entrenados” han llevado a cabo crímenes que “han provocado la muerte de varios miles de personas”, en un encuentro por el aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam, en Teherán.

Asimismo, ha aseverado que se han cometido “hechos extremadamente inhumanos, como encerrar y quemar vivos a jóvenes en mezquitas, y asesinar a niñas y hombres y mujeres indefensos, con armas provistas desde el extranjero”.



Así, Jameneí responsabiliza Trump de las víctimas y los daños sufridos en las protestas de las últimas semanas. En este contexto, ha afirmado que en las protestas se han destruido 250 mezquitas, más de 250 centros educativos y científicos, y provocado daños a instalaciones del sector eléctrico, bancos, complejos sanitarios y tiendas de productos básicos.



“Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, ha dicho el líder supremo de Irán, que considera lo ocurrido como "un complot estadounidense para devorar a Irán”.



Jameneí ha añadido que no llevarán al país "hacia la guerra", pero tampoco dejarán "impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subraya que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.



Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jameneí”.



Trump pide "un nuevo gobierno" para Irán

Por su parte, Trump ha afirmado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha señalado en particular al líder supremo iraní, por ser un "enfermo" que mata a manifestantes.

"De lo que es culpable como líder del país es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora", ha afirmado Trump. "Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte", ha subrayado.

Para Trump, Jamenei "es un enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar a gente". "Su país es el peor país del mundo para vivir por lo mal que está gobernado", ha dicho trump. "La mejor decisión que ha tomado jamás (Jamenei) ha sido no colgar a más de 800 personas hace dos días", ha añadido.