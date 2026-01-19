Casi 4.000 muertos y 9.000 heridos en las protestas en Irán, según el último balance de una ONG

Al menos 3.919 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA, que destaca que se trata de "casos confirmados".



La ONG especifica que está investigando otros 8.949 casos de muertes que aún no se han confirmado como relacionadas con las protestas, por lo que la cifra final de fallecidos podría triplicarse.



La cifra de muertos no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 3.428 fallecidos, según el balance publicado el 15 de enero.



En cuanto a los heridos, de los 8.949 casos registrados por HRANA, 2.109 corresponden a personas con heridas graves. Además hay 24.669 detenidos confirmados.



Destaca, por otra parte, que continúa la "suspensión generalizada" del servicio de internet, lo que dificulta la recopilación de información.



Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.