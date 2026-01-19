ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Casi 4.000 muertos y 9.000 heridos en las protestas en Irán, según el último balance de una ONG

Así lo afirma HRANA, mientras que IHRNGO deja la cifra en 3.428. Además, continúa la "suspensión generalizada" del servicio de internet.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 16/01/2026.- An Iranian man walks next to the wreckage of a fire fighter vehicle that burned during anti‑government protests in a street in Tehran, Iran, 16 January 2026. The country remains under a near-total nationwide internet blackout that began on 08 January, amid an intensifying wave of anti-government protests. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Teherán tras las protestas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ia 4.000 hildako eta 9.000 zauritu izan dira Irango protestetan, GKE baten azken balantzearen arabera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 3.919 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA, que destaca que se trata de "casos confirmados".

La ONG especifica que está investigando otros 8.949 casos de muertes que aún no se han confirmado como relacionadas con las protestas, por lo que la cifra final de fallecidos podría triplicarse.

La cifra de muertos no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 3.428 fallecidos, según el balance publicado el 15 de enero.

En cuanto a los heridos, de los 8.949 casos registrados por HRANA, 2.109 corresponden a personas con heridas graves. Además hay 24.669 detenidos confirmados.

Destaca, por otra parte, que continúa la "suspensión generalizada" del servicio de internet, lo que dificulta la recopilación de información.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.

Jameneí afirma que han muerto “varios miles” de personas en las protestas, y responsabiliza a Trump de ello
Trump anima a los iraníes a continuar protestando y le ha prometido que la ayuda "va en camino"
Irán Manifestaciones Internacional

Te puede interesar

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"

Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades.  Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.

Cargar más
Publicidad
X