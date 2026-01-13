El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha animado a los "patriotas iraníes" a tomar posesión de las insituciones del país y les ha prometido que la "ayuda va en camino".

Trump ha hecho estas declaraciones en su perfil de la red social Truth Social.

Ha explicado que ha cancelado todas "las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza sin sentido de los manifestantes se detenga".

Asimismo, aunque no ha dado más detalles, les ha prometido la ayuda de EE. UU.