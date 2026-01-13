Trump anima a los iraníes a continuar protestando y les ha prometido que "la ayuda va en camino"
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha animado a los "patriotas iraníes" a tomar posesión de las insituciones del país y les ha prometido que la "ayuda va en camino".
Trump ha hecho estas declaraciones en su perfil de la red social Truth Social.
Ha explicado que ha cancelado todas "las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza sin sentido de los manifestantes se detenga".
Asimismo, aunque no ha dado más detalles, les ha prometido la ayuda de EE. UU.
El presidente de EE. UU. había anunciado previamente que el Ejército de su país está “analizando muy seriamente” una respuesta a la situación en Irán, donde desde hace semanas se registran protestas contra el régimen de los ayatolás.
De hecho, afirmó que el Gobierno iraní cruzó una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.
Asimismo, ha comenzado a tomar las primeras medidas económicas y amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.
Te puede interesar
Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano
El incidente se produjo cuando los blindados israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad y la patrulla española se desplazó para monitorizar su posición, según el Estado Mayor de la Defensa.
Trump amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que comercialice con Irán
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado una medida económica de alta tensión internacional: impondrá un arancel del 25 % a todas las naciones que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán, en medio de crecientes protestas y represión interna en ese país.
Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca
El presidente de EE. UU. descartó a la lider de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz para presidir Venezuela, tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro.
Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino
El anuncio se produce después de que Trump anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.
La Eurocámara veta la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones
Por otra parte, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán.
Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país
Miles de personas se han movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU
Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".
Venezuela libera a otros 116 presos políticos
Así lo ha asegurado el Gobierno venezolano. Entre ellos estarían las dos personas italianas que ha confirmado horas antes el Gobierno de ese país.
Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"
El presidente de Estados Unidos ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".