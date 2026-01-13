Protestas en Irán
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump anima a los iraníes a continuar protestando y les ha prometido que "la ayuda va en camino"

El presidente de Estados Unidos ha lanzado un mensaje en la red social Truth asegurando que los responsables de las matanzas de los manifestantes pagarán un alto precio.
AME1744. PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.). EFE/ La Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Euskaraz irakurri: Trumpek protestan jarraitzeko deia egin die irandarrei, eta "laguntza bidean" dela agindu die
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha animado a los "patriotas iraníes" a tomar posesión de las insituciones del país y les ha prometido que la "ayuda va en camino".

Trump ha hecho estas declaraciones en su perfil de la red social Truth Social. 

Ha explicado que ha cancelado todas "las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza sin sentido de los manifestantes se detenga". 

Asimismo, aunque no ha dado más detalles, les ha prometido la ayuda de EE. UU. 

El presidente de EE. UU. había anunciado previamente que el Ejército de su país está “analizando muy seriamente” una respuesta a la situación en Irán, donde desde hace semanas se registran protestas contra el régimen de los ayatolás

De hecho, afirmó que el Gobierno iraní cruzó una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones. 

Asimismo, ha comenzado a tomar las primeras medidas económicas y amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.

Donald Trump Estados Unidos Irán Internacional

Te puede interesar

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026. The Iranian foreign minister is on an official visit to Beirut to hold talks with top Lebanese officials. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

Cargar más
Publicidad
X