Las protestas en Irán dejan centenares de muertos mientras Teherán y Washington se amenazan mutuamente

La oleada de protestas en Irán, iniciada el pasado 28 de diciembre, han dejado ya centenares de muertos, según diversas oenegés. Los grupos advierten, no obstante, que la cifra es imprecisa dados los problemas de comunicación con el país, que lleva 72 horas sin acceso a Internet.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, ha cifrado en 192 los fallecidos, una cifra que ha confirmado través de "fuentes directas" y de "otros dos medios independientes". Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó ayer que los muertos eran 116.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, ha informado de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos. Según el medio, varias fuentes del Gobierno han confirmado la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y han confirmado "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

Las protestas comenzaron a finales de año entre la juventud, una de las paganas de la crisis económica que afecta al país por la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación, entre otras. Con el paso de los días, las manifestaciones han tomado también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

EE.UU planea acciones militares contra Irán, según varios medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría sopesando nuevas acciones militares contra Irán y ha mantenido conversaciones preliminares sobre ellas ante el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno iraní, según han expresado responsables estadounidenses a varios medios.



El mandatario ha sostenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido "algo definitivo", según las fuentes anónimas citadas por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Entretanto, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha advertido que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

El gobierno de los ayatolás acusa tanto a Israel como a Estados Unidos de llevar "terroristas entrenados al país". El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha asegurado que el régimen "escucha" a los manifestantes y ha hecho "todo lo posible" para resolver los problemas económicos, pero ha diferenciado a esos manifestantes de los "alborotadores y terroristas" que están protagonizando "disturbios".