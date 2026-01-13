Trumpek protestan jarraitzeko deia egin die irandarrei, eta "laguntza bidean" dela agindu die
AEBko presidenteak mezu bat zabaldu du Truth sare sozialean "manifestariak hiltzearen arduradunek prezio altua ordainduko" dutela esanez.
Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak mezua bidali "patriota irandarrei": Herrialdeko erakundeez jabetzeko deia egin die eta "laguntza bidean" dagoela agindu die.
Trumpek Truth Social sare sozialean egin ditu adierazpen hauek.
Azaldu duenez, "Irango funtzionarioekin egiten ari ziren bilera guztiak bertan behera utzi ditu, manifestarien zentzugabeko sarraskia gelditu arte".
Halaber, xehetasun gehiagorik eman ez duen arren, AEBren laguntza agindu die protestan ari ziren herritarrei.
Trump presidenteak iragarri zuen AEBko Armada "oso serio" ari dela aztertzen Irango egoerari zer erantzun eman behar zaion. Duela aste batzuk aiatolen errejimenaren aurkako protestak hasi ziren Irango hainbat hiritan; istiluak ugariak izan dira eta ehunka hildako zenbatu dituzte.
Horrez gainera, Trump hasi da erantzun ekonomikoak hartzen. Iranekin negozioak dituzten herrialde guztiei % 25eko muga-zergak jartzearekin mehatxu egin die.
