Trumpek % 25eko muga-zergak ezarri dizkio Iranekin negozioak dituen edozein herrialderi

Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko goi-tentsioko neurri ekonomikoa iragarri du: Irango Errepublika Islamikoarekin harreman komertzialak dituzten herrialde guztiei % 25eko zerga ezarriko dizkie. Bitartean, gero eta protesta eta errepresio gehiago dago Iranen.

Frankfurt (Germany), 12/01/2026.- Demonstrators take part in a protest against the Iranian government in Frankfurt, Germany, 12 January 2026. Since 28 December 2025, nationwide anti-government protests have taken place across Iran despite a heavy crackdown. (Protestas, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDO
Irango gobernuaren aurkako protesta Frankfurten. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Iranekin "negozioak" egiten dituzten herrialde guztiei % 25eko muga-zerga ezarriko diete AEBrekin duten merkataritzan, "berehala eta behin betiko".

Adierazpena Truth Social sare sozialean egindako argitalpen baten bidez egin du; Trumpek baieztatu du agindua berehala aplikatuko dela eta ez duela apelaziorik onartzen, lege-oinarria zehaztu gabe, ezta AEBko esparru juridikoaren barruan muga-zerga mekanismoa nola gauzatuko den zehaztu gabe ere.

Neurria Teheranekin tentsioa areagotzen ari den testuinguru batean gertatu da, erregimenaren aurkako manifestazio jendetsuak izan baitira, eta errepresio handia izan da, hainbat iturriren arabera, ehunka hildako eta atxiloketa masibo eragin dituena.

Gainera, Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak berretsi duenez, Trumpek ez ditu Iranen aurkako ekintza militarrak baztertzen, baina diplomaziarako aukera dago oraindik, izan ere, Irango ordezkariekin harremanetan jarraitzen dute tentsioa murrizteko.

Trumpen ohartarazpen ekonomikoak Irango kide komertzial garrantzitsuei eragin diezaieke, tartean Txina, Turkia, India edo Arabiar Emirerri Batuak.

Nazioarteko erreakzioaren eta iragarki horrek izan ditzakeen ondorio komertzial eta diplomatikoen jarraipena egiten jarraitzen dute gobernu eta analistek.

