Trumpek % 25eko muga-zergak ezarri dizkio Iranekin negozioak dituen edozein herrialderi
Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko goi-tentsioko neurri ekonomikoa iragarri du: Irango Errepublika Islamikoarekin harreman komertzialak dituzten herrialde guztiei % 25eko zerga ezarriko dizkie. Bitartean, gero eta protesta eta errepresio gehiago dago Iranen.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Iranekin "negozioak" egiten dituzten herrialde guztiei % 25eko muga-zerga ezarriko diete AEBrekin duten merkataritzan, "berehala eta behin betiko".
Adierazpena Truth Social sare sozialean egindako argitalpen baten bidez egin du; Trumpek baieztatu du agindua berehala aplikatuko dela eta ez duela apelaziorik onartzen, lege-oinarria zehaztu gabe, ezta AEBko esparru juridikoaren barruan muga-zerga mekanismoa nola gauzatuko den zehaztu gabe ere.
Neurria Teheranekin tentsioa areagotzen ari den testuinguru batean gertatu da, erregimenaren aurkako manifestazio jendetsuak izan baitira, eta errepresio handia izan da, hainbat iturriren arabera, ehunka hildako eta atxiloketa masibo eragin dituena.
Gainera, Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak berretsi duenez, Trumpek ez ditu Iranen aurkako ekintza militarrak baztertzen, baina diplomaziarako aukera dago oraindik, izan ere, Irango ordezkariekin harremanetan jarraitzen dute tentsioa murrizteko.
Trumpen ohartarazpen ekonomikoak Irango kide komertzial garrantzitsuei eragin diezaieke, tartean Txina, Turkia, India edo Arabiar Emirerri Batuak.
Nazioarteko erreakzioaren eta iragarki horrek izan ditzakeen ondorio komertzial eta diplomatikoen jarraipena egiten jarraitzen dute gobernu eta analistek.
Abbas Araghchi Irango ministroaren esanetan, Iranek "ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago", eta AEBrekin "bidezko" negoziazioak egitearen alde dago
Esmaeil Baqaei Atzerri Ministerioaren bozeramaileak astelehen honetan bertan adierazi duenez, AEBrekin komunikatzeko kanala "irekita dago". "Beharrezkoa denean, mezuak trukatzen dira", azpimarratu du, eta gaineratu duenez, Iran "diplomazia eta negoziazio printzipioari" eusten ari zaio.
Venezuelak iragarri du 116 preso politiko gehiago askatu dituela
Hala ziurtatu du Venezuelako Gobernuak. Italiako Gobernuak ordu batzuk lehenago adierazi du askatuko diztuzten bi pertsona italiarrak direla.
Groenlandia "modu batera edo bestera" eskuratuko duela esan du Trumpek
AEBko presidenteak ukatu egin du Danimarkako Gobernuari benetako eskaintzarik egin izana. Gainera, "Errusiak eta Txinak kontrola hartzea nahi ez duen" arren, Groenlandia ez babestea leporatu dio Danimakari. "Funtsean, txakurrek eragindako bi lerarekin defendatzen ari dira uhartea", salatu du Trumpek.
Trumpek esan du AEBko Armada Iranen esku hartzea "oso serio" aztertzen ari dela
AEBko presidentearen esanetan, Teheranek "marra gorria" zeharkatu du, protestetan ehunka pertsona hil ditu eta. Hortaz, ez du baztertu berehalako erabaki bat hartzea; bitartean, Iran harekin negoziatzeko harremanetan jarri da. Irango Gobernuaren arabera, AEBko armadari esku hartzeko "aitzakia" emateko oldartu dira manifestariak.
Irango protesten aldeko mobilizazioak, Europan zehar
Milaka pertsona atera dira kalera Parisen, baita Lisboan eta Londresen ere. Erresuma Batuko hiriburuan Irango enbaxadaren aurrean bildu dira eta bandera kendu dute. Bestalde, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Irango protestetan izandako heriotzak gaitzetsi dituzte.