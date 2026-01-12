EKIALDE HURBILA
Trumpek esan du AEBko Armada Iranen esku hartzea "oso serio" aztertzen ari dela

AEBko presidentearen esanetan, Teheranek "marra gorria" zeharkatu du protestetan ehunka pertsona hil ostean, eta ez du baztertu berehalako erabaki bat hartzea; bitartean, Iran negoziatzeko harremanetan jarri da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak esan du AEBko Armada "oso serio" ari dela aztertzen Irango egoerari eman beharreko erantzuna; izan ere, duela aste batzuetatik Gobernuaren aurkako protestak izan dira herrialdeko hiri nagusietan.

Presidentearen hegazkinean prentsari egindako adierazpenetan, Trumpek esan du Irango agintariek "marra gorri" bat zeharkatu dutela mobilizazioetan ehunka pertsona hil ostean. "Badirudi zenbait pertsona hil dituztela beharrezkoa ez zenetan", adierazi du, balizko erreakzio militar bati buruz galdetu diotenean.

"Ez dut esango zer egingo dudan, non erasoko dugun, noiz eta zein angelutatik", adierazi du, aukera guztiak aztertu ondoren erabaki bat hartuko dutela gaineratu aurretik.

Trumpek adierazi du larunbatean Irango buruzagiak harremanetan jarri zirela negoziatzeko, baina ohartarazi du AEBk bilera bat egin aurretik jardun dezakeela. "Iranek deitu egin zuen, negoziatu egin nahi dute", azpimarratu du.

Aldi berean, Elon Musk aholkulari ohiarekin hitz egingo duela iragarri du, Starlinken (SpaceX satelite bidezko Internet zerbitzua) Iranen erabiltzeko aukera aztertzeko.

Azkenik, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak egindako ohartarazpenei erantzunez, Trumpek ohartarazi du Israel eta AEBko baseak "helburu legitimo" bihur daitezkeela eraso bat gertatuz gero, eta AEBk "inoiz baino lehenago" erantzungo lukeela ohartarazi du.

Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira

Nazioarten eguneko irudia Irango protestetan hildakoen lehen irudiak dira. Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira, izan ere, arratsaldean. Irudietan, dozenaka eta dozenaka gorpu ikusten dira kaleetan, lurrean botata. Komunikazioak eten egin zituen orain hiru egun erregimenak eta, horregatik, zaila da jakitea zer den benetan gertatzen ari dena eta zenbat diren hildakoak. Gobernuz kanpoko erakundeen arabera, 500dik gora dira hildakoak eta 10.000 atxilotuak.
AEBk maila handiko beste eraso bat egin du Estatu Islamikoaren aurka Sirian, hiru estatubatuar hil ostean

AEBko Indar Armatuek bigarren bonbardaketa sorta bat egin dute larunbat honetan Sirian, Estatu Islamikoaren (ISIS) aurka, abenduan hiru estatubatuar (bi soldadu eta interprete bat) hil ostean.  "Gure mezuak indartsu jarraitzen du: gure borrokalariak zauritzen badituzu, munduko edozein tokitan aurkitu eta hil egingo zaitugu; ez du axola zein gogor saiatzen diren justizia saihesten", ohartarazi du AEBko Komando Zentralak (Centcom).

