Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Ejército estadounidense está “analizando muy seriamente” una respuesta a la situación en Irán, donde desde hace semanas se registran protestas antigubernamentales en las principales ciudades del país.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, Trump ha señalado que las autoridades iraníes han cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones. “Parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido”, ha afirmado, al ser preguntado por una posible reacción militar.

El mandatario ha evitado concretar los detalles de una eventual intervención y ha subrayado que la Casa Blanca recibe informes constantes sobre la evolución de la situación. “No voy a decir qué haré, dónde atacaremos, cuándo ni desde qué ángulo”, ha indicado, antes de añadir que se tomará una decisión tras evaluar todas las opciones.

Trump ha señalado también que los líderes de Irán se pusieron en contacto este sábado para negociar, aunque ha advertido de que Estados Unidos podría actuar antes de que se celebre una reunión. “Irán llamó, quieren negociar”, ha remarcado.

En paralelo, ha anunciado que hablará con su exasesor Elon Musk para estudiar la posibilidad de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde las autoridades han restringido el acceso a la red desde hace cuatro días para contener las protestas.

Por último, en respuesta a las advertencias del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que ha señalado que Israel y las bases estadounidenses en la región podrían convertirse en “objetivos legítimos” en caso de un ataque, Trump ha advertido de que Estados Unidos respondería con una fuerza “nunca antes vista” y ha asegurado que dispone de “opciones muy potentes”.