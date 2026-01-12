Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".
"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", ha señalado ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla, de la que ha dicho que "estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo".
El inquilino de la Casa Blanca ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".
En esta línea, ha vuelto así a aludir a la supuesta presencia de destructores y submarinos chinos y rusos "por todas partes" en las inmediaciones de Groenlandia y ha asegurado que, en cambio, "(le) encantaría llegar a un acuerdo" con los groenlandeses. "Es más fácil", ha considerado, antes de reiterar que "de una forma u otra, vamos a quedarnos con Groenlandia".
Trump ha reconocido que "esto afecta a la OTAN" pero ha asegurado que "ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", al ser preguntado sobre el hecho de que una acción militar comprometa a la Alianza Atlántica.
Sobre una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, Trump ha afirmado que el grupo de 32 países "se enfadaría si lo hiciera". "Se ahorraría mucho dinero. Me gusta la OTAN. Solo me pregunto si la necesitamos, si estarían ahí para nosotros. No estoy seguro de que lo estuvieran. Sabes, gastamos mucho dinero en la OTAN. Y no estoy seguro de que lo hicieran", ha señalado.
Te puede interesar
Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán
El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar.
Las movilizaciones en apoyo de las protestas de Irán se han extendido por Europa
En París miles de personas han salido a la calle, al igual que en Lisboa o Londres. En la capital del Reino Unido se han concentrado frente a la embajada iraní . Por otra parte, Francia, Alemania y Reino Unido han condenado las muertes que se han producido durante las protestas en Irán.
Primeras imágenes de muertos en las protestas iraníes
Tras tres días de interrupción de las comunicaciones, esta tarde se han difundido las primeras imágenes de los fallecidos en las protestas iraníes. En las imágenes, se ven decenas y decenas de cadáveres tirados en el suelo, en las calles. Algunas ONGs cifran en más de 500 los muertos y más de 10 000 los detenidos.
Las protestas en Irán dejan más de 586 muertos y 10 600 detenidos
El país lleva más de 72 horas de corte de internet y telefonía. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha acusado a EE.UU. e Israel de llevar "terroristas entrenados al país"; Donald Trump, por su parte, estaría considerando nuevas acciones militares contra la república islámica, según diversos medios.
Nicolás Maduro desde EE. UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"
El hijo del líder chavista ha explicado cuál es el estado de su padre tras conversar con los abogados. Ha dicho que "está fuerte" y ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".
Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que el país no ha recibido compensación por los servicios de seguridad prestados a ningún otro país, según una publicación en X este domingo.
Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Las protestas siguen en Irán, mientras Trump ofrece "ayuda" para su "libertad"
Después de ONGs informaran de que ya son más de 50 los muertos en las protestas antigubernamentales y tras un apagón de los servicios de Internet y telefonía entre los ciudadanos del país, miles de personas siguen saliendo a las calles para participar en las protestas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!".
Sheinbaum reitera “coordinación” con EE. UU., pero advierte de que la “soberanía no se negocia”
La presidenta de México ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que no se subordinará ante el vecino del norte.