Groenlandia "modu batera edo bestera" eskuratuko duela esan du Trumpek
AEBko presidenteak ukatu egin du Danimarkako Gobernuari benetako eskaintzarik egin izana. Gainera, "Errusiak eta Txinak kontrola hartzea nahi ez duen" arren, Groenlandia ez babestea leporatu dio Danimakari. "Funtsean, txakurrek eragindako bi lerarekin defendatzen ari dira uhartea", salatu du Trumpek.
Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia "modu batera edo bestera" hartuko duela bota du, mehatxu eginez, igande honetan, eta Danimarkako lurralde autonomo horren Defentsa "txakurrek eragindako bi lera baino ez" direla ziurtatu du.
"Groenlandia hartzen ez badugu, Errusiak edo Txinak hartuko dute. Eta ez dut onartuko hori gertatzea", adierazi du Air Force One konpainiak, AEBk uhartearen aurka egindako ekintza militar bati buruz galdetu diotenean.
AEBko buruak ukatu egin du Danimarkari benetako eskaintzarik egin izana, eta Danimarkako Gobernua uhartera "ez joatea" kritikatu du, "Errusiak edo Txinak kontrola hartzea" nahi ez duen arren.
Ildo horretan, Txinako eta Errusiako destruktoreak eta itsaspekoak Groenlandia inguruan "nonahi" daudela esan du, eta groenlandiarrekin "akordioa lortzea gustatuko" litzaiokeela ziurtatu du. "Errazagoa da", esan du, "era batera edo bestera, Groenlandia eskuratuko" dutela bota aurretik.
"Horrek NATOri eragiten dio", dio Trumpek, "guk haiek behar dituguna baino askoz gehiago behar gaituzte", ekintza militar batek Aliantza Atlantikoa arriskuan jartzeari buruz galdetu diotenean.
AEB NATOtik ateratzeko aukerari buruz, Trumpek esan du 32 herrialdek osatutako taldea "haserretu" egingo litzatekeela "hori eginez gero". "NATO gustatzen zait. Nire buruari galdetzen diot ea behar dugun, ea hor egongo liratekeen guretzat. Ez nago ziur. Diru asko gastatu genuen NATOn. Eta ez nago ziur haiek gastatu dutenik", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek esan du AEBko Armada Iranen esku hartzea "oso serio" aztertzen ari dela
AEBko presidentearen esanetan, Teheranek "marra gorria" zeharkatu du, protestetan ehunka pertsona hil ditu eta. Hortaz, ez du baztertu berehalako erabaki bat hartzea; bitartean, Iran harekin negoziatzeko harremanetan jarri da.
Irango protesten aldeko mobilizazioak, Europan zehar
Milaka pertsona atera dira kalera Parisen, baita Lisboan eta Londresen ere. Erresuma Batuko hiriburuan Irango enbaxadaren aurrean bildu dira eta bandera kendu dute. Bestalde, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Irango protestetan izandako heriotzak gaitzetsi dituzte.
Gutxienez 586 lagun hil dira jada Irango protestetan eta 10.600 baino gehiago atxilotu dituzte
Islamiar Errepublikaren aurkako ekintza militarrak egitea aztertzen ari omen da Donald Trump, hainbat hedabideren arabera. Halakorik egitekotan, Israel eta AEB bera "jomuga" izango dituztela ohartarazi du Iranek.
Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira
Nazioarten eguneko irudia Irango protestetan hildakoen lehen irudiak dira. Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira, izan ere, arratsaldean. Irudietan, dozenaka eta dozenaka gorpu ikusten dira kaleetan, lurrean botata. Komunikazioak eten egin zituen orain hiru egun erregimenak eta, horregatik, zaila da jakitea zer den benetan gertatzen ari dena eta zenbat diren hildakoak. Gobernuz kanpoko erakundeen arabera, 500dik gora dira hildakoak eta 10.000 atxilotuak.
Nicolas Maduro, AEBtik: "Ondo gaude, borrokalariak gara"
Buruzagi chavistaren semeak abokatuekin hitz egin ostean azaldu du zein den bere aitaren egoera. "Indartsu" dagoela esan du, eta atxilotu zituztenean bortizkeria erabili zutela salatu du.
"Berandu baino lehen" akordio batera iristeko eskatu dio Trumpek Kubari, Venezuelako petrolioaren afera gogora ekarrita
Kubako kantziler Bruno Rodriguezek adierazi du bere herrialdeak ez duela ordainik jaso beste inori eskainitako segurtasun zerbitzuengatik.
AEBk maila handiko beste eraso bat egin du Estatu Islamikoaren aurka Sirian, hiru estatubatuar hil ostean
AEBko Indar Armatuek bigarren bonbardaketa sorta bat egin dute larunbat honetan Sirian, Estatu Islamikoaren (ISIS) aurka, abenduan hiru estatubatuar (bi soldadu eta interprete bat) hil ostean. "Gure mezuak indartsu jarraitzen du: gure borrokalariak zauritzen badituzu, munduko edozein tokitan aurkitu eta hil egingo zaitugu; ez du axola zein gogor saiatzen diren justizia saihesten", ohartarazi du AEBko Komando Zentralak (Centcom).
Protesta egiten jarraitzen dute Iranen, eta Trumpek "laguntza" eskaini die "askatasuna" lortzeko
Gobernuz kanpoko erakundeek Gobernuaren aurkako protestetan 50 pertsona baino gehiago hil direla jakinarazi, eta Internet eta telefonia zerbitzuen itzalaldia izan ostean, milaka pertsona kalera atera dira berriro. Donald Trump AEBko presidenteak azpimarratu du "Iran askatasunari begira" dagoela, "inoiz ez bezala".
Sheinbaumek berretsi du AEBrekin koordinatzen ari dela, eta Mexikoren subiranotasuna ez dela negoziatzen
Mexikoko presidentea munduko edozein herrialderekin eta, bereziki, AEBrekin hitz egiteko prest agertu da, baina argi utziz iparraldeko bizilagunaren aurrean ez dela makurtuko.