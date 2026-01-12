AEB

Groenlandia "modu batera edo bestera" eskuratuko duela esan du Trumpek

AEBko presidenteak ukatu egin du Danimarkako Gobernuari benetako eskaintzarik egin izana. Gainera, "Errusiak eta Txinak kontrola hartzea nahi ez duen" arren, Groenlandia ez babestea leporatu dio Danimakari. "Funtsean, txakurrek eragindako bi lerarekin defendatzen ari dira uhartea", salatu du Trumpek.

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

AEBko presidente Donald Trump, Casablancara iritsi denean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia "modu batera edo bestera" hartuko duela bota du, mehatxu eginez, igande honetan, eta Danimarkako lurralde autonomo horren Defentsa "txakurrek eragindako bi lera baino ez" direla ziurtatu du.

"Groenlandia hartzen ez badugu, Errusiak edo Txinak hartuko dute. Eta ez dut onartuko hori gertatzea", adierazi du Air Force One konpainiak, AEBk uhartearen aurka egindako ekintza militar bati buruz galdetu diotenean.

AEBko buruak ukatu egin du Danimarkari benetako eskaintzarik egin izana, eta Danimarkako Gobernua uhartera "ez joatea" kritikatu du, "Errusiak edo Txinak kontrola hartzea" nahi ez duen arren.

Ildo horretan, Txinako eta Errusiako destruktoreak eta itsaspekoak Groenlandia inguruan "nonahi" daudela esan du, eta groenlandiarrekin "akordioa lortzea gustatuko" litzaiokeela ziurtatu du. "Errazagoa da", esan du, "era batera edo bestera, Groenlandia eskuratuko" dutela bota aurretik.

"Horrek NATOri eragiten dio", dio Trumpek, "guk haiek behar dituguna baino askoz gehiago behar gaituzte", ekintza militar batek Aliantza Atlantikoa arriskuan jartzeari buruz galdetu diotenean.

AEB NATOtik ateratzeko aukerari buruz, Trumpek esan du 32 herrialdek osatutako taldea "haserretu" egingo litzatekeela "hori eginez gero". "NATO gustatzen zait. Nire buruari galdetzen diot ea behar dugun, ea hor egongo liratekeen guretzat. Ez nago ziur. Diru asko gastatu genuen NATOn. Eta ez nago ziur haiek gastatu dutenik", adierazi du. 

Trumpek esan du AEBko Armada Iranen esku hartzea "oso serio" aztertzen ari dela
Hamarretik lauk uste dute Trumpek Groenlandia inbadituko duela
Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskalduna: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira

Nazioarten eguneko irudia Irango protestetan hildakoen lehen irudiak dira. Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira, izan ere, arratsaldean. Irudietan, dozenaka eta dozenaka gorpu ikusten dira kaleetan, lurrean botata. Komunikazioak eten egin zituen orain hiru egun erregimenak eta, horregatik, zaila da jakitea zer den benetan gertatzen ari dena eta zenbat diren hildakoak. Gobernuz kanpoko erakundeen arabera, 500dik gora dira hildakoak eta 10.000 atxilotuak.
AEBk maila handiko beste eraso bat egin du Estatu Islamikoaren aurka Sirian, hiru estatubatuar hil ostean

AEBko Indar Armatuek bigarren bonbardaketa sorta bat egin dute larunbat honetan Sirian, Estatu Islamikoaren (ISIS) aurka, abenduan hiru estatubatuar (bi soldadu eta interprete bat) hil ostean.  "Gure mezuak indartsu jarraitzen du: gure borrokalariak zauritzen badituzu, munduko edozein tokitan aurkitu eta hil egingo zaitugu; ez du axola zein gogor saiatzen diren justizia saihesten", ohartarazi du AEBko Komando Zentralak (Centcom).

