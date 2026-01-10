Hamar danimarkarretik lauk uste dute Trumpek Groenlandia inbadituko duela
Bien bitartean, Trumpek esan du AEBk "zerbait" egingo duela Groenlandiarekin: "Onean egiten ez badugu, txarrean egingo dugu".
Danimarkako hamar herritarretik ia lauk uste dute AEBk Groenlandiako lurralde autonomoa inbadituko duela Donald Trump presidente den bitartean, Voxmeterrek Ritzau agentziak eskatuta egindako inkesta baten arabera.
Zehazki, galdetutakoen % 38k uste dute AEBk indarrez hartuko duela Artikoko uhartearen kontrola.
Donald Trump presidente delarik AEBk Groenlandia inbadituko duen galdetuta, "ziur baietz" esan dute galdetutakoen % 10ek, eta "baietz", berriz, % 28,3k.
Aitzitik, % 28,6k hipotesi horrekin "desados" edo "erabat desados" daudela adierazi dute Danimarkako 1.005 biztanleri urtarrilaren 6a eta 9 bitartean egindako inkestan.
Trumpek ostiralean esan zuen ez duela onartuko "Errusiak edo Txinak Groenlandia okupatzea", eta Danimarkako lurralde autonomoarekin "zerbait egitea" erabaki duela, "onean edo txarrean".
AEBko presidenteak uste du Washingtonek uhartea kontrolatu behar duela "segurtasun arrazoiak" direla-eta, "oraintxe bertan Groenlandia inguruan errusiar destruktoreak daudelako, txinatar destruktoreak daudelako eta, gainera, errusiar itsaspekoak daudelako nonahi".
Gainera, Danimarkak lurraldearen gainean duen subiranotasuna zalantzan jarri zuen, Eskandinaviako herrialdea miresten duela aitortu arren: "Duela 500 urte han itsasontzi batekin lehorreratzeak ez du esan nahi lur horren jabe direnik".
Groenlandian, baina, ez dago AEBren parte bihurtzeko interesik.
Ostiral gauean, Groenlandiako Parlamentuko bost alderdiek komunikatu bateratu bat argitaratu zuten, Groenlandiaren etorkizuna Groenlandiako herriak erabaki behar duela esanez.
"Ez dugu estatubatuarrak izan nahi, ez dugu danimarkarrak izan nahi, groenlandiarrak izan nahi dugu", aldarrikatu zuten bost alderdi politiko horien ordezkariek. "Gure herrialdearen etorkizuna geuk erabaki behar dugu, erabaki azkar bat hartzeko presiorik gabe, atzerapenik gabe edo beste herrialde batzuen interferentziarik gabe".
Zure interesekoa izan daiteke
Nazioarteko komunitateak Iranen gaineko presioa handitu du, bertako herritarrek inkomunikatuta jarraitzen duten bitartean
EBk eta NBEk gaitzetsi egin dute Gobernuak Internet eta telefono lineak blokeatu izana. Bi astera iristen ari dira protestak, eta 50 manifestari baino gehiago hil dira.
Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei
Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prest agertu da.
'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.
Kolonbian ekintza militar estatubatuarraren "benetako mehatxua" dagoela ohartarazi du Petrok
Narkotrafikoari aurre egiteko herrialde horrek ez duela nahikoa egiten ohartarazi du berriki AEBko presidenteak, Venezuelari eraso egin ostean. Bi agintariek telefonoz hitz egin zuten asteazkenean.
Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskal herritarra: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
Abenturak eta esplorazioak 1986an eraman zuten lehen aldiz Ramon Larramendi Groenlandiara, eta han bizi da duela 40 urtetik. Adierazi duenez, Donald Trumpek uhartea erosteko egindako mehatxuek eta desioek aldaketa handia eragin dute groenlandiarren iritzian (% 80, inuitak), duela urte batzuk arte nahiko "pro-amerikarrak" baitziren. Orain, ordea, sentimendu hori "erabateko gaitzespenean eraldatu da".
Lau pertsona hil eta hogeitik gora zauritu ditu Errusiak Kieven guean egindako eraso batean
Defentsa Ministerioak azaldu duenez, "Errusiako presidenteak Novgorod eskualdean duen egoitzaren aurka Kieveko erregimenak abenduaren 29an egindako erasoari" erantzun diote.
Trumpek Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu, droga kartelen aurka
AEBko presidentearen arabera, droga kartelak dira Mexiko herrialdea "gidatzen" ari direnak. Bestalde, Trumpek aurreratu du Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko dela datorren astean.
Gaur iritsiko dira Madrilera Venezuelak aske utzi dituen bi preso bilbotarrak
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Puerto Ayacuchon atxilotu zituzten, Venezuelako Amazonas estatuko hiriburuan. CNIren eta Venezuelako oposizioarekin lotura izatea leporatu zieten. Espainiako Gobernuak hasieratik ukatu ditu akusazio horiek.
Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita
Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita.