Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia?

mikel reparaz groenlandia eusk
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko duen interesaren atzean dauden arrazoiak azaldu ditu bideo honetan Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak.

Eguneko Titularrak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

