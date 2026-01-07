¿Qué busca Trump en Groenlandia?
El jefe de internacional de EITB, Mikel Reparaz, explica cuáles son las razones que explican el interés del presidente de EE. UU., Donald Trump, por Groenlandia.
La Casa Blanca asegura que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino en Venezuela
Entre tanto, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.
El temporal cubre de blanco a Europa
Desde Eslovenia hasta el Reino Unido, la nieve y el hielo han sido la tónica dominante de estos días en toda Europa. La meteorología ha permitido disfrutar a muchos: tomar fotografías, pasear, practicar algún deporte... Sin embargo, la nieve también ha causado algunos problemas, sobre todo en Francia.
EE.UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado vinculado con Venezuela cerca del Caribe
El Comando Sur de Estados Unidos ha informado de que la Guardia Costera ha interceptado un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".
EE. UU. intercepta un petrolero de bandera rusa por violar "sanciones estadounidenses"
El Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero, hecho que ha calificado de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.
La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado "es inseparable de la seguridad de todos"
La Alianza subraya la defensa colectiva tras las declaraciones de EE. UU. sobre Groenlandia y el creciente interés estratégico en el Ártico.
Agustín Otxotorena, vasco residente en Venezuela: "Hay una normalidad limitada; la mayoría de la oposición también está enfadada”
Han pasado cinco días de la operación de EE.UU. para capturar a Maduro y Agustín Otxotorena, empresario vasco que vive en Caracas desde hace 15 años, nos cuenta cómo lo están viviendo en el país y cómo es el día a día de los venezolanos.
Trump insiste en comprar Groenlandia aunque no descarta la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio
Tras el ataque a Venezuela, el presidente de Estados Unidos apunta a Groenlandia. Estados Unidos coordinará la transición en Venezuela y el presidente de Estados Unidos ha asegurado que el gobierno de Delcy Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.
Dos fallecidos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple ocurrido en la A-63, en Las Landas
El accidente entre dos autobuses de la compañía Flixbus ha provocado una serie de choques posteriores en las que se han visto implicados cerca de 50 vehículos. Dos personas han fallecido y cerca de 50 personas han resultado heridas.
Países europeos respaldan la soberanía y fronteras actuales de Groenlandia como miembro de la OTAN
La declaración, respaldada por España, Francia y Dinamarca, entre otros, cuenta con Estados Unidos como “socio esencial” para mantener el Ártico “seguro”, pero llega tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio.