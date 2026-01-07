ESTADOS UNIDOS
¿Qué busca Trump en Groenlandia?

mikel reparaz groenlandia gazt
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia
author image

EITB

Última actualización

El jefe de internacional de EITB, Mikel Reparaz, explica cuáles son las razones que explican el interés del presidente de EE. UU., Donald Trump,  por Groenlandia. 

Titulares de Hoy Donald Trump Estados Unidos Internacional

