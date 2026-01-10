Casi cuatro de cada diez daneses creen que Trump invadirá Groenlandia
Casi cuatro de cada diez daneses creen que EE.UU. invadirá el territorio autónomo danés de Groenlandia durante la presidencia de Donald Trump, según una encuesta de Voxmeter efectuada para la agencia Ritzau y publicada este sábado.
En concreto, el 38 % afirma creer que Estados Unidos tomará el control de la isla ártica por la fuerza.
Cuando se les preguntó a los encuestados si creían que Estados Unidos lanzaría una invasión de Groenlandia durante la presidencia de Donald Trump, el 10 % respondió que "está totalmente de acuerdo" con esa suposición y el 28,3 % que "está de acuerdo".
Por contra, un 28,6 % se declaró "en desacuerdo" o "totalmente en desacuerdo" con esa hipótesis en la encuesta llevada a cabo entre el 6 y 9 de enero a 1.005 daneses.
La encuesta se conoce después de que Trump asegurara el viernes que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con el territorio autónomo danés "ya sea por las buenas o por las malas".
El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad, porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".
Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".
Pero en Groenlandia no hay interés en convertirse en parte de Estados Unidos.
El viernes por la noche, los cinco partidos del parlamento groenlandés, Inatsisartut, publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaron que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés.
"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", escribieron los líderes de los cinco partidos, que reiteraron que "debemos decidir nosotros mismos el futuro de nuestro país, sin presiones para una decisión rápida, retrasos o interferencias de otros países".
Te puede interesar
La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada
La UE y la ONU han censurado el bloqueo de Internet y la telefonía, cuando ya son dos semanas de protestas y más de 50 los manifestantes muertos.
Trump insiste ante las petroleras en pedir una inversión de 100.000 millones de dólares en Venezuela
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol ha dado las gracias al presidente de EE. UU. “por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y ha prometido triplicar su producción.
EE. UU. anuncia la incautación en el Caribe del petrolero 'Olina', bajo sospecha de llevar crudo venezolano
Se trata del tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana, y el quinto desde el principio de los apresamientos. La misión de este viernes ha concluido "sin incidentes".
Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”
La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total".
Petro alerta de que "existe una amenaza real" de acción militar estadounidense en Colombia
Tras atacar Venezuela, el presidente estadounidense advirtió a su homólogo colombiano por no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico. Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles.
Un ataque nocturno ruso deja 4 muertos y más de 20 heridos en Kiev
El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que la operación "es una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la sede del presidente ruso en la región de Novgorod el pasado 29 de diciembre".
Los dos presos bilbaínos liberados por Venezuela llegarán a lo largo del día de hoy a Madrid
Se trata de Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos que viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela bajo la acusación de ser presuntos agentes secretos del CNI español.
Trump anuncia ataques terrestres contra los carteles que están "dirigiendo" México
El presidente de Estados Unidos ha asegurado que se reunirá la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano.
La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"
La formación Naleraq defiende la posibilidad de lograr un acuerdo con Washington para una "asociación libre" entre las partes.