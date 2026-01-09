Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”

La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total".