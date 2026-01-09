AMENAZAS DE TRUMP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”

18:00 - 20:00
Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia
Euskaraz irakurri: Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskalduna: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
author image

EITB

Última actualización

La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los  groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total". 

Dinamarca Estados Unidos Donald Trump Europa Unión Europea Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X