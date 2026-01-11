PROTESTAS
Primeras imágenes de muertos en las protestas iraníes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irango protestetan hildakoen lehen irudiak zabaldu dira
EITB

Tras tres días de interrupción de las comunicaciones, esta tarde se han difundido las primeras imágenes de los fallecidos en las protestas iraníes. En las imágenes, se ven decenas y decenas de cadáveres tirados en el suelo, en las calles. Algunas ONGs cifran en más de 500 los muertos y más de 10 000 los detenidos.

Irán Oriente Próximo Internacional

