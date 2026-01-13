Trump amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que comercialice con Irán
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha asegurado que todas las naciones que “hagan negocios” con Irán serán sancionadas con un arancel del 25 % sobre su comercio con Estados Unidos, en una decisión que calificó de “inmediata y definitiva”.
La declaración se ha hecho a través de una publicación en su red social Truth Social, donde Trump ha afirmado que la orden será de aplicación inmediata y que no admite apelaciones, sin detallar la base legal ni cómo se ejecutará el mecanismo arancelario dentro del marco jurídico estadounidense.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión con Teherán, donde se han registrado manifestaciones multitudinarias contra el régimen, acompañadas de una fuerte represión que, según diversas fuentes, ha provocado cientos de muertos y detenciones masivas.
Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que, aunque Trump no descarta acciones militares en Irán, la diplomacia sigue siendo una opción abierta, y se mantienen canales de comunicación con representantes iraníes en busca de rebajar la tensión.
La advertencia económica de Trump podría afectar a importantes socios comerciales de Irán, incluidos países con vínculos económicos relevantes como China, Turquía, India o los Emiratos Árabes Unidos, lo que posiciona la medida como un movimiento de presión a nivel geoeconómico y geopolítico.
La reacción internacional y las posibles repercusiones comerciales y diplomáticas de este anuncio continúan siendo objeto de seguimiento por parte de gobiernos y analistas.
Te puede interesar
Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca
El presidente de EE. UU. descartó a la lider de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz para presidir Venezuela, tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro.
Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino
El anuncio se produce después de que Trump anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.
La Eurocámara veta la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones
Por otra parte, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán.
Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país
Miles de personas se han movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU
Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".
Venezuela libera a otros 116 presos políticos
Así lo ha asegurado el Gobierno venezolano. Entre ellos estarían las dos personas italianas que ha confirmado horas antes el Gobierno de ese país.
Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"
El presidente de Estados Unidos ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".
Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán
El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir.
Las movilizaciones en apoyo de las protestas de Irán se han extendido por Europa
En París miles de personas han salido a la calle, al igual que en Lisboa o Londres. En la capital del Reino Unido se han concentrado frente a la embajada iraní . Por otra parte, Francia, Alemania y Reino Unido han condenado las muertes que se han producido durante las protestas en Irán.