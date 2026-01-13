GUERRA COMERCIAL
Trump amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que comercialice con Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado una medida económica de alta tensión internacional: impondrá un arancel del 25 % a todas las naciones que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán, en medio de crecientes protestas y represión interna en ese país.
Frankfurt (Germany), 12/01/2026.- Demonstrators take part in a protest against the Iranian government in Frankfurt, Germany, 12 January 2026. Since 28 December 2025, nationwide anti-government protests have taken place across Iran despite a heavy crackdown. (Protestas, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDO
Protesta contra el gobierno iraní en Frankfurt. Foto: EFE
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha asegurado que todas las naciones que “hagan negocios” con Irán serán sancionadas con un arancel del 25 % sobre su comercio con Estados Unidos, en una decisión que calificó de “inmediata y definitiva”.

La declaración se ha hecho a través de una publicación en su red social Truth Social, donde Trump ha afirmado que la orden será de aplicación inmediata y que no admite apelaciones, sin detallar la base legal ni cómo se ejecutará el mecanismo arancelario dentro del marco jurídico estadounidense.

La medida se produce en un contexto de creciente tensión con Teherán, donde se han registrado manifestaciones multitudinarias contra el régimen, acompañadas de una fuerte represión que, según diversas fuentes, ha provocado cientos de muertos y detenciones masivas.

Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que, aunque Trump no descarta acciones militares en Irán, la diplomacia sigue siendo una opción abierta, y se mantienen canales de comunicación con representantes iraníes en busca de rebajar la tensión.

La advertencia económica de Trump podría afectar a importantes socios comerciales de Irán, incluidos países con vínculos económicos relevantes como China, Turquía, India o los Emiratos Árabes Unidos, lo que posiciona la medida como un movimiento de presión a nivel geoeconómico y geopolítico.

La reacción internacional y las posibles repercusiones comerciales y diplomáticas de este anuncio continúan siendo objeto de seguimiento por parte de gobiernos y analistas.

