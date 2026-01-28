Irán - EE. UU.
Irán dice que busca diálogo pero que se defenderá "como nunca antes" si se ve acorralado

Estados Unidos ha amenazado al régimen de Teherán en varias ocasiones, y ha movilizado una importante flota militar a la región de Oriente Medio.
TEHERÁN (IRÁN), 28/01/2026.- Vista de un mural en la plaza Enghelab de Teherán que muestra un portaaviones de Estados Unidos destruido, en un gesto de desafío ante Washington. En las calles de Teherán se mezclan temor, incertidumbre y desafío ante una posible intervención militar de Estados Unidos contra la República Islámica, algo que el Gobierno iraní considera probable tras la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona. EFE/Jaime León
Vista de un mural en la plaza Enghelab de Teherán que muestra un portaaviones de Estados Unidos destruido, en un gesto de desafío ante Washington. Foto: EFE
Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes". Así lo ha dicho en un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha enviado una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.

Trump ha asegurado este miércoles en una publicación en su red social Truth Social que su flota está "lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario", y ha agregado que espera que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo" para todas las partes y en el que no haya "armas nucleares".

El mensaje del republicano se ha producido después de que llegara a Oriente Medio una flota de la Armada estadounidense que Trump había ordenado dirigirse hacia Irán tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025.

Las protestas, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país. Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Así, el "enorme" contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con "rapidez", "determinación" y "entusiasmo", y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero, ha asegurado Trump.

