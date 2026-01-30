Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detienen a un hombre en Bermeo por una "grave agresión machista" a una mujer

El Ayuntamiento del municipio ha dado a conocer la detención del hombre que agredió a la mujer la semana pasada.
Bermeo
Imagen de archivo de Bermeo.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Bermeon, emakume bati "eraso matxista larria" egiteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bermeo ha denunciado la "grave agresión machista" sufrida por una mujer la pasada semana en esta localidad y ha revelado que su autor ha sido detenido.

En una nota, el consistorio del municipio vizcaíno, que no ha facilitado más detalles sobre la agresión, ha expresado este viernes su "más firme rechazo" a esta agresión y ha ofrecido "toda su ayuda a la mujer agredida y a su entorno".

Asimismo, el Ayuntamiento ha transmitido su "solidaridad y cercanía a la persona agredida y a sus familiares", y ha puesto a su disposición los recursos de los que dispone.

De igual forma, ha expresado "claramente" que Bermeo "no admite ninguna vulneración de los derechos humanos" y, por ello, ha apostado por "seguir trabajando, hasta erradicar de raíz el menor signo de violencia".

Violencia machista Bermeo Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X