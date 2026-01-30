Detienen a un hombre en Bermeo por una "grave agresión machista" a una mujer
El Ayuntamiento de Bermeo ha denunciado la "grave agresión machista" sufrida por una mujer la pasada semana en esta localidad y ha revelado que su autor ha sido detenido.
En una nota, el consistorio del municipio vizcaíno, que no ha facilitado más detalles sobre la agresión, ha expresado este viernes su "más firme rechazo" a esta agresión y ha ofrecido "toda su ayuda a la mujer agredida y a su entorno".
Asimismo, el Ayuntamiento ha transmitido su "solidaridad y cercanía a la persona agredida y a sus familiares", y ha puesto a su disposición los recursos de los que dispone.
De igual forma, ha expresado "claramente" que Bermeo "no admite ninguna vulneración de los derechos humanos" y, por ello, ha apostado por "seguir trabajando, hasta erradicar de raíz el menor signo de violencia".
