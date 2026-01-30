Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Bermeon, emakume bati "eraso matxista larria" egiteagatik

Udalerriko Udalak eman du jakitera joan den astean emakume bati eraso egin zion gizona atxilotu dutela.

Bermeo
Bermeoko artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bermeoko Udalak salatu egin du joan den astean emakume batek herri horretan jasandako "eraso matxista larria", eta egilea atxilotu egin dutela jakinarazi du.

Ohar batean, Bizkaiko udalerriko Udalak ez du erasoaren inguruko xehetasun gehiagorik eman, eta erasoa "irmo" gaitzesten duela adierazi du, eta "laguntza osoa" eskaini die "erasoa jasan duen emakumeari eta haren inguruari".

Era berean, Udalak "elkartasuna eta gertutasuna" helarazi die "erasoa jasan duen pertsonari eta haren senideei", eta dituen baliabideak jarri dizkie eskura.

Era berean, "argi eta garbi" adierazi du Bermeok ez duela "giza eskubideen urraketarik onartzen", eta, horregatik, "lanean jarraitzearen" alde egin du, "indarkeria zantzu txikiena errotik desagerrarazi arte".

Indarkeria matxista Bermeo Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X