El colegio La Anunciata de San Sebastián cerrará el próximo curso por la pérdida de alumnado

El centro educativo La Anunciata de San Sebastián cesará definitivamente su actividad docente en todas sus etapas educativas al finalizar el presente curso escolar, entre otras razones, por la pérdida continuada de alumnado.

El patronato de la Fundación Educativa Francisco Coll, a la que pertenece este colegio, que comenzó a dar clases hace 87 años, ha dado a conocer este viernes la decisión tras "un análisis riguroso de la situación" que viene atravesando este centro desde hace "muchos años".

Las causas de este cese de actividad son, además de la pérdida de alumnado, derivada principalmente del descenso de la natalidad, la desaparición de la etapa de Bachillerato, la reducción progresiva de unidades concertadas y las "elevadas inversiones" que serían necesarias para la adecuación del edificio.

Por último, ha anunciado que Kristau Eskola ayudará al patronato para facilitar a las familias la matriculación de los actuales alumnos y alumnas de cara al curso que viene, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.