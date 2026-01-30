Gipuzkoa
Donostiako La Anunciata ikastetxeak ateak itxiko ditu datorren ikasturtean, ikasle kopuruaren beherakadagatik

Kristau Eskolak patronatuari lagunduko diola iragarri du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, egungo ikasleen matrikulazioa datorren ikasturterako errazteko asmoz.

Agentziak | EITB

Donostiako La Anunciata ikastetxeak behin betiko etengo du hezkuntza-etapa guztietako jarduera behin aurtengo ikasturtea amaitzean. Erabakiaren atzean dago, besteak beste, azken urteotan ikasle kopuruak izan duen etengabeko beherakada.

Duela 87 urte hezkuntza-jardunari ekin zion ikastetxearen titularra den Francisco Coll Hezkuntza Fundazioaren patronatuak ostiral honetan jakinarazi du erabakia, ikastetxeak “urte luzez” bizi izan duen egoeraren “azterketa zorrotza” egin ondoren.

Patronatuaren arabera, jarduera uzteko arrazoi nagusien artean daude jaiotza-tasaren beherakada, Batxilergoko etaparen desagerpena, unitate itunduen murrizketa progresiboa eta eraikina egokitzeko beharrezkoak liratekeen “inbertsio handiak”.

Era berean, Kristau Eskolak patronatuari lagunduko diola iragarri du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, egungo ikasleen matrikulazioa datorren ikasturterako errazteko asmoz.

Hezkuntza Gipuzkoa Donostia Gizartea

