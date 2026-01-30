Accidente de Adamuz
La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

La mujer se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el siniestro del 18 de enero.
ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata
Imagen del siniestro de Adamuz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Adamuzko istripuaren ondorioz hildakoen kopurua 46ra igo da
author image

EITB

Última actualización

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) 18 de enero, según han informado a Efe fuentes de la Junta de Andalucía.

Se trata de la primera persona ingresada en un hospital tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 personas murieron en el lugar del accidente.

Con este nuevo fallecimiento, 16 del total de 126 heridos que han sido atendidos tras el accidente continúan ingresados en hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Este viernes se había producido una nueva alta hospitalaria y un paciente había salido de la UCI.

