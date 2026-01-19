Al menos 39 personas muertas y 152 heridas en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Córdoba
Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas, tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano.
En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de Renfe ha hecho hincapié en que el siniestro de los dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha subrayado.
El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora —mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente—, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.
Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".
Sánchez se traslada a la zona del accidente ferroviario y cancela su asistencia al Foro de Davos
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no acudirá al Foro de Davos debido al accidente ferroviario en Córdoba, donde donde a partir de este martes se reúnen los principales líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,.
Sánchez se desplaza este mismo lunes por la mañana a la zona del accidente y ha cancelado toda la agenda que tenía prevista para este lunes, incluida la reunión que iba a mantener esta tarde con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Accidente "raro y difícil de explicar"
En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que desconoce las causas del descarrilamiento, pero ha considerado que el accidente es "raro y difícil de explicar" porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo, de unos cuatros años, y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura, con una inversión de 700 millones de euros.
Además, Puente —que ya se ha trasladado al lugar del siniestro— ha asegurado que se trata de una zona recta y ha informado de que el siniestro será investigado por la comisión independiente que se encarga de estudiar este tipo de accidentes.
La cifra de personas fallecida podría aumentar en las próximas horas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español, Óscar Puente, ha destacado que aunque la cifra de fallecidos alcanza ya los 39 ésta no es definitiva.
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Córdoba fue hace cuatro días
El tren de Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) había sido fabricado en 2022 y la última revisión se hizo el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, según ha informado la compañía.
Iryo ha explicado en una nota que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.
Señala que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba—.
Al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)
Ya son 39 las personas fallecidas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamientode dos trenes en Adamuz (Córdoba). Además, hay 152 personas heridas que han sido trasladadas para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -—todos ellos hospitalizados— y 123 en diversa consideración.