El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas, tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano.

En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de Renfe ha hecho hincapié en que el siniestro de los dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha subrayado.

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora —mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente—, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.

Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".