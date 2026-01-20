ACCIDENTE FERROVIARIO
El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía pero sin efectos en la seguridad

El sindicato reclama investigaciones independientes y defiende la actuación “ejemplar” de los maquinistas tras el siniestro de Adamuz.
ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vista general del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/ David Arjona
Euskaraz irakurri: Makinisten sindikatuak bibrazioak antzeman zituen bidean, baina ez zuen eraginik segurtasunean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato de maquinistas Semaf ha asegurado este martes que pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad.

El secretario general del sindicato, Diego Martín, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que Semaf remitió en agosto de 2025 una carta a los responsables de la infraestructura ferroviaria tras constatar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones" en las líneas, atribuido al mayor uso de las vías tras la liberalización del servicio y la entrada de nuevos operadores.

Martín ha subrayado que el sindicato no considera insegura la vía donde el domingo se produjo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que murieron al menos 41 personas. “Si hubiera existido el más mínimo indicio de inseguridad, habríamos paralizado el servicio”, ha afirmado.

Sin aventurar hipótesis sobre las causas del siniestro, ha reclamado que las investigaciones se elaboren con autonomía e independencia.

Asimismo, ha defendido la actuación de los maquinistas del tren de Iryo, a quienes ha calificado de “ejemplares”, al activar el frenado de emergencia conforme al protocolo. "Puede ser un arrollamiento, incluso un enganchón de la catenaria, cualquier cosa. Hicieron lo que marcan los protocolos y actuaron de forma ejemplar. El problema es que nunca esperaron un desenlace como el que ocurrió. Todo sucedió en segundos", ha concluido.

Accidentes de Trenes España Sociedad

