Makinisten sindikatuak bibrazioak antzeman zituen trenbidean, baina segurtasunean eraginik ez zutela esan dute

Ikerketa independenteak eskatu ditu sindikatuak, eta Adamuzeko ezbeharraren ondoren makinistek izandako jokabide “eredugarria” defendatu du.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vista general del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/ David Arjona
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Semaf makinisten sindikatuak astearte honetan azaldu duenez, trenbidearen azpiegituraren mantentze-lanen protokoloa berrikustea eskatu zuen bidaiarien erosotasunagatik eta trenei eragiten zien kalteagatik, baina ez segurtasun ezaren zantzuak zeudelako.

Sindikatuaren idazkari nagusi Diego Martinek Onda Cero irratian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, Semafek gutun bat bidali zien tren-azpiegituraren arduradunei, 2025eko abuztuan, lineetan "irregulartasunak" eta "bibrazioak" areagotu zirela egiaztatu ondoren, zerbitzua liberalizatu eta operadore berriak sartu ondoren trenbideak gehiago erabili zirelako.

Martinek azpimarratu duenez, sindikatuak ez zuen arriskutsutzat jotzen bidea. “Segurtasun ezaren zantzurik txikiena egon izan balitz, zerbitzua geldiaraziko genukeen”, esan du.

Ezbeharraren arrazoien inguruan hipotesirik zabaldu gabe, ikerketak autonomiaz eta independentziaz egin daitezela eskatu du.

Era berean, Iryoko trenaren makinisten jokabidea defendatu du, eta “eredugarritzat” jo ditu, larrialdiko balaztatzea aktibatu baitute, protokoloari jarraituz. "Harrapaketa bat izan daiteke, katenariaren krokadura bat ere... Edozer. Protokoloek markatzen dutena egin zuten, eta modu eredugarrian jokatu zuten. Arazoa da ez zutela inoiz horrela amaitzea espero. Guztia segundo gutxitan gertatu zen", gaineratu du.

Trenen Istripuak Espainia Gizartea

