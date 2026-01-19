Accidente de tren
¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?

La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
Oficina de Iryo en Atocha, Madrid. Foto: EFE.
Agencias | EITB

El tren descarrilado este domingo en Adamuz (Córdoba), el Iryo 6189, pertenece a la compañía italo-española Iryo, el mayor operador privado de alta velocidad en España tras el proceso de liberalización ferroviaria impulsado por la Unión Europea (UE) que puso fin al monopolio de Renfe.

Iryo,  cuyo capital se reparte entre Trenitalia (51 %), Air Nostrum (25 %) y Globalvia (24 %), inició sus operaciones comerciales el 25 de noviembre de 2022, con un trayecto inaugural entre Madrid y Barcelona. Desde entonces, se ha consolidado como el segundo operador del mercado español por cuota de viajeros.  

En la actualidad, Iryo opera en once destinos nacionales, con más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia). La operadora cuenta con una flota de 20 trenes ETR 1000 (Frecciarossa 1000), fabricados por Hitachi y Alstom, capaces de alcanzar velocidades de hasta 360 km/h.

Al cierre del ejercicio 2025, las cifras preliminares indican que el número total de billetes vendidos desde el inicio de sus operaciones supera los 18 millones, con una cuota de mercado que oscila entre el 25 % y el 30 % en los corredores donde compite directamente con Renfe y Ouigo.

El accidente de Adamuz, es el primer incidente grave relacionado con la compañIa, ya que durante sus tres primeros años de operación, la empresa ha mantenido un historial de seguridad sin incidentes graves. 

