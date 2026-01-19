Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?
Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).
Igande honetan Adamuzen (Kordoba) errailetik atera den trena, Iryo 6189, Iryo konpainia italiar-espainiarrarena da. Europar Batasunak trenbidea liberalizatzeko bultzatutako prozesuaren ondorioz Renferen monopolioari amaiera eman zitzaionetik, abiadura handiko operadore pribaturik handiena bihurtu da Espainian.
Iryoren kapitala Trenitalia (% 51), Air Nostrum (% 25) eta Globalvia (% 24) konpoainien artean banatzen da, eta 2022ko azaroaren 25ean hasi zen lanean espainiar Estatuan, Madril eta Bartzelona arteko ibilbidearekin. Harrezkero, bidaiarien kuotaren araberako Espainiako merkatuko bigarren operadore gisa finkatu da.
Gaur egun, Iryo hamaika helmuga nazionaletan aritzen da, eta 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu astero, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdean (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorean (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorean (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia). Operadorearen flota osatzen dute 20 ETR 1000 (Frecciarossa 1000) trenek, Hitachik eta Alstomek fabrikatuak eta 360 km/h-ko abiadurara iristeko gai direnak.
2025urtearen amaieran emandako behin-behineko zifren arabera, Espainian lanean hasi zenetik 18 milioitik gora dira saldu dituen txartelak; merkatu kuota % 25 eta % 30 artekoa da Renferekin eta Ouigorekin zuzenean lehiatzen den korridoreetan.
Adamuzeko istripua da empresa horrekin lotutako lehen gertakari larria; izan ere, bere lehen hiru urteetako segurtasun historialean ez da gertakari larririk agero.
Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?
Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak tarteko, abiadura handiko tren bat errailetik atera da bart eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Hauek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak.
Renfek ez du uste giza akatsak edo gehiegizko abiadurak eragin duenik tren istripua
Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da nola gertatu den istripua, eta "okerrena izango litzateke orain gertatutakoaren inguruan espekulatzea".
Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta ikerketan lagunduko duela ziurtatu du
Athleticeko zale taldeak komunikatu bat atera du, sare sozialetan hainbat testigantza argitaratu ondoren eta arduradun politikoek gertatutakoa argitzeko eta biktimak babesteko eskatu ondoren.
Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean Afrikako Kopa irabazi ostean
Bilboko San Frantzisko kaleak festa handi batean lehertu ziren Senegal-Maroko partida amaitu ondoren. Finala senegaldarren pozarekin eta Marokoko zaleen etsipenarekin amaitu zen.
Gutxienez 39 hildako eta 48 ospitaleratu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zebilen bide horretan, eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.
Puentek azaldu duenez, Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zen, trena berria zen eta trenbidea berrituta zegoen: "Oso arraroa da"
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorrerako ministroak esan du oraindik ez direla ezagutzen Adamuzeko (Kordoba) tren-istripuaren arrazoiak, baina "oso arraroa" dela adierazi du, ezbeharra zuzengune batean gertatu delako, trena nahiko berria zelako eta trenbidea duela gutxi berritu dutelako.
Adamuzen istripua izan duen Iryoko trena duela lau egun ikuskatu zuten
Trenbide-operadoreak erakundeen arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu du, eta administrazio eta udalerrien aldetik jasotako babesa eskertu du.
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, dena prest Donostian festa hasteko eta "El Conquis" saioaren hasiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Donostia, 24 orduko jaiari hasiera emateko prest
Begirada gehien Gipuzkoako hiriburuak biltzen baditu ere, Azpeitian eta Nafarroako Tafalla eta Lakuntza herrietan ere ospatzen dituzte danborradak.