Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?

Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).

Iryoren bulegoa Atochan, Madril. Argazkia: EFE.
Igande honetan Adamuzen (Kordoba) errailetik atera den trena, Iryo 6189, Iryo konpainia italiar-espainiarrarena da. Europar Batasunak trenbidea liberalizatzeko bultzatutako prozesuaren ondorioz Renferen monopolioari amaiera eman zitzaionetik, abiadura handiko operadore pribaturik handiena bihurtu da Espainian. 

Iryoren kapitala Trenitalia (% 51), Air Nostrum (% 25) eta Globalvia (% 24) konpoainien artean banatzen da, eta 2022ko azaroaren 25ean hasi zen lanean espainiar Estatuan,  Madril eta Bartzelona arteko ibilbidearekin. Harrezkero, bidaiarien kuotaren araberako Espainiako merkatuko bigarren operadore gisa finkatu da.

Gaur egun, Iryo hamaika helmuga nazionaletan aritzen da, eta 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu astero, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdean (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorean (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorean (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia). Operadorearen flota osatzen dute 20 ETR 1000 (Frecciarossa 1000) trenek, Hitachik eta Alstomek fabrikatuak eta 360 km/h-ko abiadurara iristeko gai direnak.

2025urtearen amaieran emandako behin-behineko zifren arabera, Espainian lanean hasi zenetik 18 milioitik gora dira saldu dituen txartelak; merkatu kuota % 25 eta % 30 artekoa da Renferekin eta Ouigorekin zuzenean lehiatzen den korridoreetan.

Adamuzeko istripua da empresa horrekin lotutako lehen gertakari larria; izan ere, bere lehen hiru urteetako segurtasun historialean ez da gertakari larririk agero. 

