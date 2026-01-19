Qué se sabe y qué está por aclarar sobre el accidente de tren de Córdoba

Eran las 19:45 del domingo, 18 de enero, cuando un tren de Iryo 6189 (Málaga-Madrid) se salió de la vía por causas que aún se desconocen, invadió la via contraria y provocó el descarrilamiento de otro, un Alvia 2384 (de Renfe, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva) Repasamos la información contrastada y oficial disponible desde ese momento.

Víctimas

La última cifra oficial de víctimas es la facilitada este lunes a la mañana.

39 personas han fallecido, aunque se da por seguro que la cifra aumentará, ya que cree que debajo de los dos primeros vagones del Alvia siniestrado, que cayeron por un terraplén, puede haber más cadáveres.

152 personas han resultado heridas, entre las cuales hay cinco en estado muy grave. 24 personas están graves, y 123 tienen heridas de diversa consideración. 12 heridos, entre ellos un menor, están en la UCI. 74 personas ya han sido dadas de alta.

Uno de los fallecidos es el maquinista del tren de Alvia.

En el tren Iryo 6189 viajaban 317 personas; en el tren de Alvia, un centenar.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas

Lugar del accidente

La tragedia ferroviaria ha tenido lugar a unos cinco kilómetros del núcleo urbano de Adamuz, y a una treintena de la capital Córdoba.

Se trata de un tramo de vía recto recientemente renovado (los trabajos finalizaron en mayo pasado).

Cómo ocurrió el siniestro

Los tres últimos coches del tren de Iryo (6, 7 y 8) descarrilaron por causas que se investigan, invadieron la vía contigua y chocaron con el tren Alvia, cuyos dos primeros vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén.



Qué tipo de trenes han chocado

El tren de alta velocidad (Iryo 6189) corresponde al modelo ETR 1000, también conocido como Frecciarossa 1000 (por su característico color rojo), fabricado por el grupo Alstom. Puede circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora.

Este tren había sido revisado el pasado 15 de enero y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. La compañía italo-española es el mayor operador privado de alta velocidad en el Estado español.

El tren de Renfe es un tren de larga distancia (Alvia 2384), que corresponde a la serie 120, fabricado por CAF y Alstom. Fue fabricado en 2006. Este tren autopropulsado cuenta con un sistema de rodadura desplazable basado en los 'bogies' (las rodaduras del tren, similares a las ruedas) Brava, que permite prestar servicio en las líneas de alta velocidad y en las de ancho ibérico, al adaptarse a cada ancho de vía en tres segundos.

Las plazas del tren de la serie 120 se distribuyen en cuatro coches, con los dos primeros de clase preferente y los dos últimos en turistaPosibles causas

El ministro de Transportes, Óscar Puente ya apuntó anoche que el accidente es "raro y difícil de explicar", por lo que aún se necesitarán días para esclarecer las posibles causas.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha descartado que el accidente se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210.

Fernández ha evitado especular, pero ha apuntado a un fallo del material —o del tren o de la infraestructura—, ya que el sistema de seguridad y señalización activo en esa línea, el LZB, está diseñado para evitar errores humanos. Según ha explicado, el sistema bloquea la circulación automáticamente cuando hay un obstáculo en la vía, al ordenar el freno de emergencia del tren. En cualquier caso, el intervalo de tiempo entre el descarrilamiento del tren de Iryo y su choque con el Alvia solo pasaron 20 segundos, por lo que no dio tiempo suficiente al LZB para activar los frenos de emergencia.

La infraestructura sufrió una reforma completa en 2025, y el tren de Iryo es relativamente nuevo, y pasó una revisión hace tan solo cuatro días.



Consecuencias

Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.