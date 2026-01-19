TREN EZBEHARRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?

Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak tarteko, abiadura handiko tren bat  errailetik atera da bart eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Hauek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak. 

Cordoba accidente tren

Istripua izan duen Renferen trena. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

2026ko urtarrilaren 18a, igandea, 19:45. Data eta orduok iltzaltuta geratuko dira Espainiako tren istripuen historian. Une horretan, abiadura handiko tren bat (Malaga-Madril ibilbidea egiten ari zen) bidetik atera zen, kontrako trenbidean sartu, eta beste noranzkoan zihoan Renferen tren bat (Madril-Huelva) errailetatik ateratzea eragin zuen. Hona hemen une horretatik aurrera eskuragarri dagoen informazio egiaztatu eta ofiziala: 

Biktimak

Biktimen azken balantzea astelehen goizean jakinarazi dute agintariek. 

39 pertsona hil dira, baina ziurra da kopuruak gora egingo duela. Izan ere, Renferen trenaren lehen bi bagoiak amildegi batetik behera jausi dira, eta hondakinen azpian gorpu gehiago egon daitezkeela uste dute. Hildakoetako bat Alviako treneko makinista da. 

152 pertsona  zauritu dira, horietatik bost oso larri. 24 pertsona larri daude, eta 123 beste maila bateko zauriekin. 12 pertsona, tartean adingabe bat, zainketa intentsiboetako unitatean dituzte. 74 lagunek senda-agiria jaso dute jada. 

Abiadura handiko Iryo trenean 317 pertsona zihoazen; Alviako trenean, 100 bat. 

Adifek 900 10 10 20 telefonoa jarri du biktimen senideei laguntzeko. 

Istripuaren lekua

Ezbeharra Adamuzeko hirigunetik bost bat kilometrora jazo da, Kordobako hiriburutik 30 kilometrora.

Duela gutxi eraberritutako trenbide zatia da (lanak joan den maiatzean amaitu zituzten). Bidea zuzena da puntu horretan, eta Adamuz herrira bideratzeko irteeratik gertu dago. 

Nola gertatu da ezbeharra?

Abiadura handiko trenaren azken hiru kotxeak (6, 7 eta 8. bagoiak) errailetik atera dira, ondoko trenbidean sartu, eta Renferen trena jo dute. Alvia trenaren lehen bi bagoiak errailetik atera dira eta lau metroko amildegitik behera erori dira.. 

Nolako trenak dira istripuan nahasitakoak?

Abiadura handiko trena, Iryo 6189, ETR 1000 motakoa da, Frecciarossa 1000 izenarekin ere da ezaguna (gorria baita). Alstom taldeak ekoitzi zuen 2022an, eta azken azterketa urtarrilaren 15ean egin zioten. 

400 kilometro orduko abiaduran joan daiteke. 

Iryo Italiar-espainiar konpainia bat da, eta abiadura handiko operadore pribaturik handiena da Espainiako Estatuan. 

Renferen trena (Alvia 2384) distantzia luzeko trena da, 120 seriekoa. CAFek eta Alstomek fabrikatu zuten 2006an. Brava izeneko bogieetan (trenen errodadura, gurpilen baliokidea) oinarritutako sistema du, eta horiei esker, abiadura handiko zein zabalera ezberdineko trenbideetan ibil daiteke, hiru segundoan moldatzen baita. 

Balizko kausak

Oscar Puente Garraio ministroak bart adierazi duenez, istripua "arraroa eta azaltzeko zaila" da Adamuzekoa, eta, beraz, egunak beharko dira arrazoiak argitzeko.

Alvaro Fernandez Renfeko presidenteak baztertu egin du istripua gehiegizko abiadurak eragin duenik; izan ere, kaltetutako trenetako bat 205 km/h-ra zihoan, eta beste bat, 210 km/h-ra.

Fernandezek ez du espekulaziorik egin nahi izan, baina materialaren —trenaren berarena edo azpiegiturarena— balizko akats bat aipatu du; izan ere, linea horren segurtasun eta seinaleztapen sistema, LZB delakoa, giza akatsak saihesteko diseinatuta dago. Azaldu duenez, sistemak zirkulazioa automatikoki blokeatzen du bidean oztoporen bat dagoenean, trenaren larrialdiko balazta aginduta. Nolanahi ere, Iryoren trena errailetik atera eta Alviaren trenarekin talka egin arte 20 segundo baino ez ziren igaro, eta, beraz, ez zion denbora nahikorik eman LZBri larrialdiko balaztak aktibatzeko.

Azpiegitura iaz eraberritu zuten, eta Iryoren trena nahiko berria da (2022koa), eta berrikuspena egin zioten duela lau egun. 

Ondorioak

Abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera utzi du Adifek. Madril eta Kordoba, Sevilla, Malaga eta Huelva arteko trenik ez dago, beraz. 

Bestalde, Andaluziako Juntak Babes Zibileko Larrialdietako Lurralde Plana aktibatu du, 1. fasean

 

 

 

Trenen Istripuak Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?

Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).

Gehiago ikusi
Publizitatea
X