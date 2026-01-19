Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente ferroviario

20 segundos

Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".



Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".



De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizadas todavía.



En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".



Pero, en este caso, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de tres y más de cuatro días.