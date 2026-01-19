ANDALUCÍA
Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente ferroviario

Según ha explicado el presidente de la compañía, Ávaro Fernández Heredia, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".
ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.-Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes. Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), cuando un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.-EFE/ Guardia Civil ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Accidente de tren en Córdoba. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Renfek urrundu egin du giza akatsaren eta gehiegizko abiaduraren aukera tren istripuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas en Adamuz (Córdoba), tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano.

En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de Renfe ha hecho hincapié en que el siniestro de los dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha subrayado.

El responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, también ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.


EN DIRECTO

Al menos 39 personas muertas y 152 heridas en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Córdoba

48 de las 152 personas heridas —29 graves y 123 leves— continúan hospitalizadas, 12 de ellas en la UCI (11 adultos y un menor). 

Cordoba accidente tren
18:00 - 20:00
Al menos 39 personas muertas y 152 heridas en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Córdoba
19/01/2026 - 08:41
Accidente "raro y difícil de explicar"
La última revisión del tren de Iryo fue hace cuatro días
Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad

Según ha explicado, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".

Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que, ha recordado, es un organismo independiente al que tanto Iryo como Renfe están "poniendo toda la información a su disposición".

"Ayer ya estaban aquí desplegados" técnicos de la CIAF, ha dicho al respecto, para añadir que, en su opinión, no podrá haber "una respuesta concluyente" sobre su investigación "hasta que pasen varios días".

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora, mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.


18:00 - 20:00

20 segundos

Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".

De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizadas todavía.

En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".

Pero, en este caso, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de tres y más de cuatro días.

Accidente de tren en Adamuz: revisión del tren hace cuatro días
Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"
Andalucia Accidentes de Trenes Sociedad

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?

La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).

MADRID, 19/01/2026.- Captura de video de la rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. EFE/Pablo Rojo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.
Cargar más
