Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente ferroviario
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas en Adamuz (Córdoba), tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano.
En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de Renfe ha hecho hincapié en que el siniestro de los dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha subrayado.
El responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, también ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.
Al menos 39 personas muertas y 152 heridas en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Córdoba
48 de las 152 personas heridas —29 graves y 123 leves— continúan hospitalizadas, 12 de ellas en la UCI (11 adultos y un menor).
Según ha explicado, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".
Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que, ha recordado, es un organismo independiente al que tanto Iryo como Renfe están "poniendo toda la información a su disposición".
"Ayer ya estaban aquí desplegados" técnicos de la CIAF, ha dicho al respecto, para añadir que, en su opinión, no podrá haber "una respuesta concluyente" sobre su investigación "hasta que pasen varios días".
El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora, mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.
20 segundos
Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".
Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".
De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizadas todavía.
En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".
Pero, en este caso, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.
Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de tres y más de cuatro días.
Qué se sabe y qué está por aclarar sobre el accidente de tren de Córdoba
Apenas han transcurrido unas horas desde que un tren de alta velocidad descarrilara a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz y provocara la salida de vía de un tren de Renfe. Reunimos la información disponible hasta el momento.
¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?
La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).
Al menos 39 personas muertas y 48 hospitalizadas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
Uno de los trenes ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, que también ha salido de la vía. La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida.
Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días
La operadora ferroviaria ha subrayado la coordinación interinstitucional desde el primer momento y ha agradecido el apoyo recibido por parte de las administraciones y los municipios afectados.
