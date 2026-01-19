ANDALUZIA
Renfek ez du uste giza akatsak edo gehiegizko abiadurak eragin duenik tren istripua

Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da nola gertatu den istripua, eta "okerrena izango litzateke orain gertatutakoaren inguruan espekulatzea".

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.-Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes. Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), cuando un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.-EFE/ Guardia Civil ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Tren-istripua Kordoban. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Fernandez Heredia Renfeko presidenteak astelehen honetan ohartarazi duenez, egunak beharko dira Adamuzen (Kordoba) gutxienez 39 pertsona hil diren tren-istripuaren arrazoiak zein izan diren jakiteko, baina ez du uste gehiegizko abiadurak edo giza akats batek eraginda izan dela.

Cadena SER irrati-kateari egindako adierazpenetan, Renfeko presidenteak azpimarratu du bi trenen talka horietako bat bidetik irten eta 20 segundura izan zela. "Ez zen gehiegizko abiaduraren arazoa, eta zuzengune bat zen, ez bihurgune bat. Ondorioak ez ditugu berehala aterako", azpimarratu du.

Renfeko arduradunak, gau osoa gertakariaren lekuan eman duenak, aurreratu du litekeena dela hildakoen kopuruak gora egitea, istripua izan duten bagoi batzuetara iristeko zailtasunak dituztelako.

Gutxienez 39 hildako eta 152 zauritu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan

152 zaurietatik (29 larri eta 123 arin) 48 ospitaleratuta daude, eta horietatik 12 Zainketa Intentsiboen Unitatean (11 heldu eta adin txikiko bat). 

Cordoba accidente tren
Gutxienez 39 hildako eta 152 zauritu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
19/01/2026 - 08:42
Istripu "arraroa eta azaltzen zaila"
Duela lau egun egin zioten azken azterketa istripua eragin duen trenari 
Renfek ez du uste giza akatsak edo gehiegizko abiadurak eragin duenik istripua 

Azaldu duenez, "arraroa" izan da istripua nola gertatu den, eta, beraz, "orain okerrena espekulatzen aritzea izango litzateke".

Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordeari (CIAF) lan egiten utzi beharko zaiola esan du. Gogorarazi duenez, erakunde independentea da, eta Iryo eta Renfe "informazio guztia haien esku jartzen ari dira".

"Atzo hemen zeuden jada", esan du CIAFeko teknikariei buruz, eta gaineratu du, bere ustez, "egun batzuk" igaroko direla istripuaren arrazoiak zeintzuk izan diren ziurtatzeko..

Istripua zuzengune batean gertatu da, orduko 250 kilometroko muga duen trenbide zati batean, eta trenak 205 eta 210 km/h abiaduran zihoazen. Horregatik, ez du uste gehiegizko abiaduraren arazoa izan denik.


Gainera, 2025eko maiatzean konpondu zuten bide hori, eta "egoera ezin hobean egon beharko luke". Gainera, LZB segurtasun eta seinalizazio sistema bat omen du, "funtsean, giza akatsak eragozten dituena".

Beraz, bere ustez, "material mugikorraren edo azpiegitura akatsen bat izan da".

Izan ere, Fernandez Herediaren arabera, oraingoz ezin da ondorioztatu Alviak trenbidetik atera den Iryoko bagoi batekin talka egin duenik edo trenbidean elementuren batek oztopo egin ote dien. Gainera, trenaren gurpilak oraindik ez direla aurkitu jakinarazi du.

Zehaztu duenez, errepideko segurtasun sistemak "oztopo bat bidean dagoenean, bidea blokeatu eta zirkulazioa eragozten da eta trenak larrialdiko balaztatzea aktibatzen du".

Baina, kasu honetan, "dirudienez, 20 segundoko denbora tartea besterik ez da izan trenak gurutzatu direnean, eta beraz, ezinezkoa izan da mekanismoak eragina izatea".

Jakinarazi duenez, gaur goizean indar handiko garabi bat joango da istripua izan den lekura istripua izan duten bagoiak bertatik kentzera. Ondoren, azpiegitura berreraiki beharko da, eta horretarako "denbora beharko da"; beraz, abiadura handiko trenaren zirkulazioa berreskuratzeko hiruzpalau egun baino gehiago igaroko dira.

Tren istripua Adamuzen: trenaren azterketa duela lau egun
Óscar Puentek azaldu du Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zela, trena berria zela eta bidea berritua: "Oso arraroa da"
Andaluzia Trenen Istripuak Gizartea

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?

Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).

