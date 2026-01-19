Renfek ez du uste giza akatsak edo gehiegizko abiadurak eragin duenik tren istripua
Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da nola gertatu den istripua, eta "okerrena izango litzateke orain gertatutakoaren inguruan espekulatzea".
Alvaro Fernandez Heredia Renfeko presidenteak astelehen honetan ohartarazi duenez, egunak beharko dira Adamuzen (Kordoba) gutxienez 39 pertsona hil diren tren-istripuaren arrazoiak zein izan diren jakiteko, baina ez du uste gehiegizko abiadurak edo giza akats batek eraginda izan dela.
Cadena SER irrati-kateari egindako adierazpenetan, Renfeko presidenteak azpimarratu du bi trenen talka horietako bat bidetik irten eta 20 segundura izan zela. "Ez zen gehiegizko abiaduraren arazoa, eta zuzengune bat zen, ez bihurgune bat. Ondorioak ez ditugu berehala aterako", azpimarratu du.
Renfeko arduradunak, gau osoa gertakariaren lekuan eman duenak, aurreratu du litekeena dela hildakoen kopuruak gora egitea, istripua izan duten bagoi batzuetara iristeko zailtasunak dituztelako.
Gutxienez 39 hildako eta 152 zauritu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
152 zaurietatik (29 larri eta 123 arin) 48 ospitaleratuta daude, eta horietatik 12 Zainketa Intentsiboen Unitatean (11 heldu eta adin txikiko bat).
Azaldu duenez, "arraroa" izan da istripua nola gertatu den, eta, beraz, "orain okerrena espekulatzen aritzea izango litzateke".
Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordeari (CIAF) lan egiten utzi beharko zaiola esan du. Gogorarazi duenez, erakunde independentea da, eta Iryo eta Renfe "informazio guztia haien esku jartzen ari dira".
"Atzo hemen zeuden jada", esan du CIAFeko teknikariei buruz, eta gaineratu du, bere ustez, "egun batzuk" igaroko direla istripuaren arrazoiak zeintzuk izan diren ziurtatzeko..
Istripua zuzengune batean gertatu da, orduko 250 kilometroko muga duen trenbide zati batean, eta trenak 205 eta 210 km/h abiaduran zihoazen. Horregatik, ez du uste gehiegizko abiaduraren arazoa izan denik.
20 segundo
Gainera, 2025eko maiatzean konpondu zuten bide hori, eta "egoera ezin hobean egon beharko luke". Gainera, LZB segurtasun eta seinalizazio sistema bat omen du, "funtsean, giza akatsak eragozten dituena".
Beraz, bere ustez, "material mugikorraren edo azpiegitura akatsen bat izan da".
Izan ere, Fernandez Herediaren arabera, oraingoz ezin da ondorioztatu Alviak trenbidetik atera den Iryoko bagoi batekin talka egin duenik edo trenbidean elementuren batek oztopo egin ote dien. Gainera, trenaren gurpilak oraindik ez direla aurkitu jakinarazi du.
Zehaztu duenez, errepideko segurtasun sistemak "oztopo bat bidean dagoenean, bidea blokeatu eta zirkulazioa eragozten da eta trenak larrialdiko balaztatzea aktibatzen du".
Baina, kasu honetan, "dirudienez, 20 segundoko denbora tartea besterik ez da izan trenak gurutzatu direnean, eta beraz, ezinezkoa izan da mekanismoak eragina izatea".
Jakinarazi duenez, gaur goizean indar handiko garabi bat joango da istripua izan den lekura istripua izan duten bagoiak bertatik kentzera. Ondoren, azpiegitura berreraiki beharko da, eta horretarako "denbora beharko da"; beraz, abiadura handiko trenaren zirkulazioa berreskuratzeko hiruzpalau egun baino gehiago igaroko dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?
Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak tarteko, abiadura handiko tren bat errailetik atera da bart eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Hauek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak.
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?
Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).
Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta ikerketan lagunduko duela ziurtatu du
Athleticeko zale taldeak komunikatu bat atera du, sare sozialetan hainbat testigantza argitaratu ondoren eta arduradun politikoek gertatutakoa argitzeko eta biktimak babesteko eskatu ondoren.
Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean Afrikako Kopa irabazi ostean
Bilboko San Frantzisko kaleak festa handi batean lehertu ziren Senegal-Maroko partida amaitu ondoren. Finala senegaldarren pozarekin eta Marokoko zaleen etsipenarekin amaitu zen.
Gutxienez 39 hildako eta 48 ospitaleratu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zebilen bide horretan, eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.
Puentek azaldu duenez, Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zen, trena berria zen eta trenbidea berrituta zegoen: "Oso arraroa da"
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorrerako ministroak esan du oraindik ez direla ezagutzen Adamuzeko (Kordoba) tren-istripuaren arrazoiak, baina "oso arraroa" dela adierazi du, ezbeharra zuzengune batean gertatu delako, trena nahiko berria zelako eta trenbidea duela gutxi berritu dutelako.
Adamuzen istripua izan duen Iryoko trena duela lau egun ikuskatu zuten
Trenbide-operadoreak erakundeen arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu du, eta administrazio eta udalerrien aldetik jasotako babesa eskertu du.
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, dena prest Donostian festa hasteko eta "El Conquis" saioaren hasiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Donostia, 24 orduko jaiari hasiera emateko prest
Begirada gehien Gipuzkoako hiriburuak biltzen baditu ere, Azpeitian eta Nafarroako Tafalla eta Lakuntza herrietan ere ospatzen dituzte danborradak.