Gutxienez 39 hildako eta 152 zauritu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Guztira, 122 pertsona artatu dituzte, horietatik 48k ospitaleratuta jarraitzen dute eta 74k, berriz, sendagiria jaso dute azken orduetan.
Istripuaren arrazoiak giza akatsa eta gehiegizko abiadura izatea baztertu du Renfek
Alvaro Fernandez Heredia Renfeko presidenteak astelehen honetan ohartarazi duenez, tren istripuaren arrazoiak ezagutzeko egunak beharko dira, baina gehiegizko abiaduraren edo giza akats baten ondorioz gertatu izanaren aukera ia baztertu du.
Ser irrati kateari eskainitako elkarrizketan, Renfeko presidenteak azpimarratu du hogei segundu igaro zirela lehendabiziko trena bidetik atera eta bigarren trenarekin talka egin zuen arte.
Trenak 205 eta 210 km/h-ko abiaduran zihoazen abiadura muga 250 km/h-koa den tokian, eta horrek pentsatzera eramaten gaitu ez zela hori arazoa izan. Gainera, zuzengune bat zen, ez bihurgune bat.
Hori dela eta, Fernandez Herediaren ustez, "material mugikorretan edo azpiegituran" gertaturiko "akatsa" izan behar du.
Sanchez Kordobara bidean da eta ez da Davoseko Foroan izango
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ez du parte hartuko bihartik aurrera Suitzan egingo den Davoseko Foroan, Kordobako tren istripua tarteko.
Sanchez Adamuz udalerrira bidean da eta gaurko agenda bertan behera utzi du, Alberto Nuñez Feijoo PPko presidentearekin egitekoa zuen bilera barne.
Istripu "arraroa eta azaltzen zaila"
Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, istripua "arraroa eta azaltzen zaila" izan dela aurreratu du Oscar Puente Garraio ministroak. Horren esanetan, ezbeharra izan duen Iriyo trena nahiko berria da, lau urte baino ez ditu, eta azpiegitura ere orain gutxi berritu da, 700 milioi euroko inbertsioa eginda. Gainera, ezbeharra zuzengune batean gertatu da. Aurreratu du astelehen honetan Adamuzera joatekoa dela, lanak bertatik bertara jarraitzeko.
Horrelako istripuetan gertatu ohi den bezala, batzorde independente batek izango du ikerketa egiteko ardura.
Hildako gehiago egon daitezke datozen orduetan
Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak ohartarazi du hildako gehiago egon daitezke datozen orduetan.
Duela lau egun egin zioten azken azterketa istripua eragin duen trenari
Ezbeharra izan duen Iryo enpresako trena 2022an eraiki zuten eta azken azterketa pasa den urtarrilaren 15ean egin zioten, duela lau egun, konpainiak ohar bidez jakinarazi duenez.
Iryoren arabera, enpresak istripuaren ikerketaz arduratuko den batzordearekin kolaboratuko du, eskatzen dioten informazio guztia helaraziz, gertaturikoa argitzen saiatzeko.
Azaldu duenez, etengabeko harremanetan daude inplikatutako erakunde guztiekin —Garraio Ministerioa, Adif, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritza, Andaluziako Junta eta Adamuzeko eta Kordobako Udala—.
Gutxienez 39 hildako Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Gutxienez 39 pertsona hil dira, abiadura handiko bi tren errailetik aterata, Adamuzen (Kordoba), Espainiako Barne Ministerioko iturriek baieztatu dutenez.
Gainera, 152 pertsona ospitaleratu dituzte, bost larri eta 24 oso larri, eta 123 pertsonak bestelako zauriak izan dituzte.