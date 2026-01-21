TREN ISTRIPUA
Emakume nafar bat, Adamuzko tren istripuan desagertutako pertsonen artean

Maria Luisa Eugui Madrildik Huelvara zihoan senide batzuk bisitatzera.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Una grúa trabaja en las inmediaciones del lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE/Jorge Zapata

Erreskate lanak Adamuzen (Kordoba). Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adamuzko (Kordoba) tren istripuan gutxienez 43 pertsona hil ziren eta gehiago izan daitezke, izan ere, desagertuta dauden hainbat bidaiariren bila jarraitzen dute. Desagertuta dagoen pertsona horietako bat Maria Luisa Eugui nafarra da. 

EFE albiste agentziak baieztatu ahal izan duenez, emakume nafarra Madrildik Huelvara zihoan senide batzuk bisitatzera. Halaber, tren berean Rosaren biloba bat zihoan. 

Opus Deiko kide numerarioa da eta 25 urte baino gehiagoz bizi izan da Jerusalemen eta beste hainbat tokitan, baina orain Madrilen bizi da

Senide batek Onda Cero irrati katean azaldu duenez, berak Maria Luisari deitu ziontren berean bere biloba zihoala jakinarazteko. 

Bat-batean telefono deia eten egin zen eta geroztik ez du telefonorik hartzen.

