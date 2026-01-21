ACCIDENTE DE TREN
Una navarra, entre las personas desaparecidas en el accidente de tren en Adamuz

María Luisa Eugui viajaba desde Madrid, dónde vive en la actualidad, hasta Huelva para visitar a unos familiares.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Una grúa trabaja en las inmediaciones del lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE/Jorge Zapata

Tareas de rescate en Adamuz (Córdoba). Foto: EFE

La navarra María Luisa Eugui es una de las personas desaparecidas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo y su sobrina nieta se encuentra ingresada con varias fracturas.

Según ha podido confirmar EFE, la persona desaparecida viajaba desde Madrid hasta Huelva para visitar a unos familiares. En el mismo tren viajaba Blanca, la nieta de Rosa.

María Luisa Eugui es numeraria del Opus Dei y ha vivido más de 25 años en Jerusalén donde se dedicaba a tareas educativas de familias de Jerusalén y otros lugares, pero ahora vive en Madrid.

Según las declaraciones que ha realizado Rosa este miércoles en Onda Cero, ella llamó a María Luisa durante el trayecto y le hizo saber que en el mismo tren viajaba su nieta.

Ella le trasladó que trataría de encontrarla y la llamada se cortó. No volvió a responder al teléfono y lleva tres días desaparecida. Toda la familia trata ahora de encontrar a su familiar.

