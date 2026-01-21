Una navarra, entre las personas desaparecidas en el accidente de tren en Adamuz
María Luisa Eugui viajaba desde Madrid, dónde vive en la actualidad, hasta Huelva para visitar a unos familiares.
La navarra María Luisa Eugui es una de las personas desaparecidas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo y su sobrina nieta se encuentra ingresada con varias fracturas.
Según ha podido confirmar EFE, la persona desaparecida viajaba desde Madrid hasta Huelva para visitar a unos familiares. En el mismo tren viajaba Blanca, la nieta de Rosa.
María Luisa Eugui es numeraria del Opus Dei y ha vivido más de 25 años en Jerusalén donde se dedicaba a tareas educativas de familias de Jerusalén y otros lugares, pero ahora vive en Madrid.
Según las declaraciones que ha realizado Rosa este miércoles en Onda Cero, ella llamó a María Luisa durante el trayecto y le hizo saber que en el mismo tren viajaba su nieta.
Ella le trasladó que trataría de encontrarla y la llamada se cortó. No volvió a responder al teléfono y lleva tres días desaparecida. Toda la familia trata ahora de encontrar a su familiar.
