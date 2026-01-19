Politika munduak elkartasuna adierazi die Adamuzeko biktimei
Lehendakariak euskal herritar guztien elkartasuna helarazi die biktimei. Sanchez ezbeharraren lekura joan da, eta Feijook jarraipen batzorde bat deitu du.
Bart Adamuzen (Kordoba) izandako tren-istripuak egun osoko aktualitatea astindu du Espainiako Estatuan, eta politikariek eta ordezkari publiko ugarik elkartasuna adierazi diete biktimei.
Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren elkartasuna adierazi die istripuaren biktimei.
"Tragedia modurik krudelenean gertatzen denean, Euskal Herriaren elkartasun osoa erakustea besterik ez da geratzen. Zuekin guztiekin gaude", idatzi du X sare sozialean lehendakariak. Gainera, doluminak eman zizkion bart Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidenteari.
Euskal alderdi politikoen artetik, Aitor Esteban EAJren presidenteak "doluminak" eman dizkie familiei eta tren-istripuko biktimei, eta "besarkada bat" bidali die "izugarrizko istripu" horrek "jotako pertsona guztiei".
Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuak esan du "atsekabetuta" jarraitzen dituela "Andaluziako trenbidearen tragediaren berri izugarriak". "Euskal ezker independentistak elkartasun eta babes guztia ematen die biktimei eta kaltetuei", adierazi du.
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak besarkada bat bidali die Kordobako tren istripuak kaltetutako pertsona guztiei, eta, "bereziki, une zail honetan, biktimei".
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek bertan behera utzi ditu Kongresuan ordezkaritza duten alderdiekin aurreikusita zituen bilera guztiak, Ukrainara tropak bidaltzeari buruz hitz egiteko antolatutakoak, eta istripua gertatu den lekuan bertaratzekoa da.
PPk minutu bateko isilunea deitu du astelehen honetarako, 12:00etan, Madrilgo Genova kalean duen egoitzan, Adamuzeko (Kordoba) istripua dela eta. Alberto Nuñez Feijoo izango da elkarretaratzearen buru.
Horrez gain, Feijook larrialdiaren jarraipena egiteko bilera deitu du, Pablo Vazquez Renferen presidente ohi eta Reformismo21 fundazioaren presidentearekin eta Berta Barrero konpainiaren Operazio zuzendari ohiarekin batera.
Santiago Abascal Voxeko buruak berretsi du Espainiako Gobernua dela istripuaren erantzulea, "Gobernu mafiosoaren kolapsoa" nabarmenduz.
"Gobernu mafioso honen kolapsoa estatu osoa kolapsora eramatear dago, bai maila nazionalean, bai nazioartean. Punto ", adierazi du Abascalek X. sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean. "Krimenak, gezurrak eta herriaren interesei egindako traizioak gobernatzen gaituzte", gaineratu du.
Pablo Fernandez Podemosen bozeramailekideak istripuaren arrazoiak "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, eta doluminak helarazi dizkie kaltetuei.
Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile federala Adamuzera joan da bere esker ona helarazteko tren istripuaren ostean bizilagunek erakutsitako "elkartasunagatik". Ezbeharrari buruz, esan du "zuhur" dagoela gertatutakoari buruzko datuen zain, eta horren inguruan "erabat garden" jokatzea espero duela.
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk "zorrotz" jarraituko du eraitsitako jauregiaren inguruko ikerketa, eta ustelkeria zantzurik egonez gero, ardurak eskatuko ditu
Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak gogorarazi duenez, koalizioak salatu zuen Fiskaltzaren aurrean Irurak Bat jauregia eraitsi izana. Ikerketa martxan dagoenez, "zuhur" agertu da, baina hori bukatutakoan "zorrotz" arituko direla hitzeman du.
Ansolak berretsi du "irregulartasunik ez" zela izan eraitsitako jauregiaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du
EAJren BBBko presidentea "harrituta" agertu da Ertzaintzak Getxoko udal bulegoak miatu dituela eta. Ansolak azpimarratu duenez, zinegotziak ez daude ikerketapean, baina EAJk "erabakiak hartuko lituzke" irregulartasunen bat edo etikoki portaera txarren bat ikusiko balu.
Lander Martinez: "Yolanda Diaz da gure aktiborik onena, eta bera izan da beti gure apustua"
Sumarreko euskal diputatuak adierazi du "mimoz" ari direla lanean alderdien artean "espazio bateratuak" eta "konfiantzazko espazioak" sortzeko, "maila instituzional bakoitzean boto-paper bakarra" egon dadin.
Elizalde: "Erakundeek eta herritarrek ez digute esker onik adierazi San Frantzisko eliza Martxoak 3 Memorialaren esku uzteagatik"
Gasteizko gotzaina kexu agertu da administrazio alorrean dagoen "moteltasun izugarria" tarteko, eta biktimen elkarteekin "tentsioa" dagoela aitortu, eta horrek "patronatu lasaia" edukitzea zailtzen duela erantsi du. Hala ere, "hainbeste urteren ostean" proiektu bat egotea positibotzat jo du, eta garrantzia kendu dio Memorialak 1976ko sarraskiaren urteurrenerako ateak ez irekitzeari.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
EH Bilduk “subiranotasunean jauzi bat" emateko beharra azpimarratu du
Gernikako Estatutua zaharkituta geratu dela dio Euskal Herria Bilduk, edukirik barik. Horregatik, subiranotasunean jauzi bat eman behar dela esan du Pello Otxandianok.
Estatutua betetzeko eskatu dio EAJk Espainiako Gobernuari: "Kitatu beharreko zorra da"
Maitane Ipiñazar EAJko Euzkadi Buru Batzarreko idazkariak "negoziatzeko modua aldatzeko" deia egin dio Espainiako Gobernuari, "ez delako egokia", eta negoziazio "ordenatuagoa" egitearen alde egin du.
Ubarretxena: "Urte luzetan itxita egon den Gizarte Segurantzaren atean zirrikitu bat zabaldu dugu etorkizunari begira"
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua "lasaiago" agertu da iaz adostutako bost eskumenak transferituta, eta gainerakoak negoziatzen jarraituko dutela azpimarratu du. Ez du uste Sanchezen gobernuarekin itxiko dituzten azken eskumenak izango direnik; nolanahi ere, "kezka" azaldu du balizko gobernu aldaketa batek negoziazioa zailduko lukeelako, batez ere tartean eskuin-muturra egonda.
Sumar atzean utzi eta PSOEtik aldendutako koalizio berri bat bultzatzeko deia egin du IUk
Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.