Politika munduak elkartasuna adierazi die Adamuzeko biktimei

Lehendakariak euskal herritar guztien elkartasuna helarazi die biktimei. Sanchez ezbeharraren lekura joan da, eta Feijook jarraipen batzorde bat deitu du.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Istripua, Adamuzen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bart Adamuzen (Kordoba) izandako tren-istripuak egun osoko aktualitatea astindu du Espainiako Estatuan, eta politikariek eta ordezkari publiko ugarik elkartasuna adierazi diete biktimei.

Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren elkartasuna adierazi die istripuaren biktimei.

"Tragedia modurik krudelenean gertatzen denean, Euskal Herriaren elkartasun osoa erakustea besterik ez da geratzen. Zuekin guztiekin gaude", idatzi du X sare sozialean lehendakariak. Gainera, doluminak eman zizkion bart Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidenteari.

Euskal alderdi politikoen artetik, Aitor Esteban EAJren presidenteak "doluminak" eman dizkie familiei eta tren-istripuko biktimei, eta "besarkada bat" bidali die "izugarrizko istripu" horrek "jotako pertsona guztiei".

Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuak esan du "atsekabetuta" jarraitzen dituela "Andaluziako trenbidearen tragediaren berri izugarriak". "Euskal ezker independentistak elkartasun eta babes guztia ematen die biktimei eta kaltetuei", adierazi du.

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak besarkada bat bidali die Kordobako tren istripuak kaltetutako pertsona guztiei, eta, "bereziki, une zail honetan, biktimei".

Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek bertan behera utzi ditu Kongresuan ordezkaritza duten alderdiekin aurreikusita zituen bilera guztiak, Ukrainara tropak bidaltzeari buruz hitz egiteko antolatutakoak, eta istripua gertatu den lekuan bertaratzekoa da.

PPk minutu bateko isilunea deitu du astelehen honetarako, 12:00etan, Madrilgo Genova kalean duen egoitzan, Adamuzeko (Kordoba) istripua dela eta. Alberto Nuñez Feijoo izango da elkarretaratzearen buru.

Horrez gain, Feijook larrialdiaren jarraipena egiteko bilera deitu du, Pablo Vazquez Renferen presidente ohi eta Reformismo21 fundazioaren presidentearekin eta Berta Barrero konpainiaren Operazio zuzendari ohiarekin batera.

Santiago Abascal Voxeko buruak berretsi du Espainiako Gobernua dela istripuaren erantzulea, "Gobernu mafiosoaren kolapsoa" nabarmenduz.

"Gobernu mafioso honen kolapsoa estatu osoa kolapsora eramatear dago, bai maila nazionalean, bai nazioartean. Punto ", adierazi du Abascalek X. sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean. "Krimenak, gezurrak eta herriaren interesei egindako traizioak gobernatzen gaituzte", gaineratu du.

Pablo Fernandez Podemosen bozeramailekideak istripuaren arrazoiak "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, eta doluminak helarazi dizkie kaltetuei.

Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile federala Adamuzera joan da bere esker ona helarazteko tren istripuaren ostean bizilagunek erakutsitako "elkartasunagatik". Ezbeharrari buruz, esan du "zuhur" dagoela gertatutakoari buruzko datuen zain, eta horren inguruan "erabat garden" jokatzea espero duela.

Zuzenean: Tren istripuaren azken ordukoa Adamuzen, Kordoban
Zer dakigu eta zer dago argitzeko Kordobako tren-istripuari buruz
Renfek urrundu egin du giza akatsaren eta gehiegizko abiaduraren aukera tren istripuan
Óscar Puentek azaldu du Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zela, trena berria zela eta bidea berritua: "Oso arraroa da"
Tren istripua Adamuzen: trenaren azterketa duela lau egun
