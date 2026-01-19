ACCIDENTE DE TREN
La clase política se solidariza con las víctimas de Almaduz

El lehendakari ha trasladado la solidaridad de todos los vascos a las víctimas. Sánchez se dirige al lugar del siniestro, y Feijóo ha convocado una comisión de seguimiento.
ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Accidente en Almaduz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Politikariek elkartasuna adierazi diete Almaduzeko biktimei
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El accidente de tren ocurrido esta pasada noche en Almaduz (Córdoba) ha conmocionado toda la actualidad en el Estado español, donde la clase política y numerosos representantes públicos han mostrado su solidaridad con las víctimas.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado la solidaridad de los ciudadanos vascos a las víctimas del accidente.

"Cuando la tragedia se ceba de la manera más cruel, tan solo queda mostrar la total solidaridad del pueblo vasco. Estamos con todas y todos vosotros", ha escrito en la red social X el lehendakari, que anoche transmitió sus condolencias al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.


Desde los partidos vascos, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha trasladado sus "condolencias" a las familias y a las víctimas del accidente de tren y ha mandado "un abrazo a todas las personas" afectadas por ese "tremendo accidente", que "da escalofríos".

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha asegurado seguir "con consternación las terribles noticias que nos llegan de la tragedia ferroviaria en Andalucia". "Toda la solidaridad y apoyo de la izquierda independentista vasca a las víctimas y personas afectadas", ha trasladado.


El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha enviado "un abrazo a todas las personas afectadas por el accidente ferroviario de Córdoba y, de forma especial, a las familias las víctimas en estos momentos tan difíciles".

El Partido Popular ha convocado este lunes a las 12:00 horas un minuto de silencio en su sede de la calle Génova de Madrid por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que encabezará el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.


Además, Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento de la emergencia tras este accidente ferroviario a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en vincular al Gobierno español con el descarrilamiento de dos trenes, apuntando al "colapso del Gobierno mafioso".

"El colapso de un Gobierno mafioso está amenazando con colapsar a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo", ha añadido. 

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este lunes que esclarezcan "cuanto antes" las causas sobre el accidente, al tiempo que ha trasladado las condolencias del partido a los familiares de las personas afectadas.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha desplazado a Adamuz para trasladar su agradecimiento por la "solidaridad" mostrada por sus vecinos tras el accidente ferroviario. Sobre el siniestro ha dicho que espera "con prudencia" más datos sobre lo ocurrido, con el deseo de que haya "total transparencia" al respecto.

