La clase política se solidariza con las víctimas de Almaduz

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha enviado "un abrazo a todas las personas afectadas por el accidente ferroviario de Córdoba y, de forma especial, a las familias las víctimas en estos momentos tan difíciles".



El Partido Popular ha convocado este lunes a las 12:00 horas un minuto de silencio en su sede de la calle Génova de Madrid por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que encabezará el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.



Además, Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento de la emergencia tras este accidente ferroviario a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en vincular al Gobierno español con el descarrilamiento de dos trenes, apuntando al "colapso del Gobierno mafioso".



"El colapso de un Gobierno mafioso está amenazando con colapsar a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo", ha añadido.