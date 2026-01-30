Adamuzko istripuaren biktimen kopurua 46ra igo da
Kordobako Sofia Erregina Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean zegoen emakumeetako bat hil da gaur.
Kordobako Reina Sofia Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean zegoen emakume baten heriotza kontutan hartuta, 46 pertsona hil dira Adamuzen (Kordoba) urtarrilaren 18an izandako tren-istripuan, Andaluziako Juntako iturriek Eferi jakinarazi diotenez.
Beste 45 pertsonak istripuaren lekuan bertan hil ziren, eta emakume hau izan da ospitaleratuta daudenetatik hil den lehena. Guztira, 126 zauritu artatu zituzten istripuaren egunean, eta horietatik 16k Kordoba, Huelva, Sevilla eta Malagako ospitaleetan jarraitzen dute; horietako bi bi zainketa intentsiboetako unitateetan daude.
Zure interesekoa izan daiteke
Bigarren gazte bat hil da Pirinioetako elur-jausiaren eraginez
Guadalajarako 22 urteko gizon bat da. Ostegun arratsaldean 25 urteko eskiatzaile bat hil zen, Zaragozakoa, elur-jausi batek harrapatuta Cebolles mendian, pistatik kanpo.
Bi pertsona atxilotu dituzte, indarkeria erabilita emakumeak prostituitzera behartzen zituzten pisuetan lapurtzeagatik
Donostiako etxebizitza batean "neurrigabeko indarkeria" erabilita egindako lapurreta baten ondorioz hasi zen ikerketa. Etxe hartan, prostituitzera behartzen zituzten biktimak. Mota bereko beste etxebizitza batzuetan antzeko gertakariak jazo ziren; Ferrolen (A Coruña), Gijonen (Asturias) eta Valladoliden.
Espainiako Gobernuak farmazietan kalamu medizinala banatzeko atea ireki du
Javier Padilla Estatuko Osasun idazkariak baztertu egin du marihuana aisialdirako arautzea.
Gizon bat atxilotu dute Bermeon, emakume bati "eraso matxista larria" egiteagatik
Udalerriko Udalak eman du jakitera joan den astean emakume bati eraso egin zion gizona atxilotu dutela.
Fermin Muguruzak eta Amaia Romerok Palestinaren alde Bartzelonan egin den kontzertuan parte hartu dute
Israelek Palestinan genozidio odoltsua hasi eta bi urte baino gehixeagora, Kataluniako kulturaren ordezkariak Bartzelonako Palau Sant Jordin bildu dira Palestinaren askatasuna eskatzeko. Manifest x Palestina kontzertuan Rosalia, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza edo Eduard Fernandezek hartu dute parte, besteak beste.
Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, beste bati sexu erasoa egitea eta itotzen saiatzea egotzita
Asteazken arratsaldean gertatu zen erasoa, Barakaldoko Lutxana auzoko eraikin huts batean. Biktima eta erasotzailea gaua igarotzera joan ziren bertara.
Gizon batek fisikoki eta sexualki egin dio eraso bikotekideari Gasteizen
Ostegunean gertatu zen erasoa, 16:30 aldera, El Pilar auzoan.
Hexabalente txertoaren zain dauden 30 pertsonak datorren astelehenerako txertatuko dituzte
Iraungitako bi txerto motarekin lotuta egon daitezkeen kasu berriak baieztatu zituen atzo Osasun Sailak; guztira 78 pazienteri eragin diezaieketenak. Horiei dagokienez, argitu dute beharrezkoa denean jasoko dutela txertoa.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, Uribarri auzoan bikotekidea hiltzea egotzita
Biktima, 67 urteko gizon bat, 55 urteko emakume atxilotuarekin bizi zen etxebizitzan aurkitu dute