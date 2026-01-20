TREN ISTRIPUA
Kordobako tren istripuaren ondoren albiste faltsuak zabaldu dira sareetan

Beste tragedia batzuetan gertatu izan den bezala, hainbat erabiltzailek adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi eta bideoak eta informazio faltsuak zabaldu dituzte. 

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano. EFE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Tren istripua Adamuzen, Kordoba. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 41 pertsona hil dira Adamuzen (Kordoba) pasa den igandean gertatuko tren istripuan, eta oraindik ere gehiago izan daitezke ezbeharraren unetik desagertuta dauden pertsonen bila jarraitzen dutelako. Beste tragedia batzuetan gertatu izan den bezala, adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi eta bideoak eta informazio faltsuak bolo-bolo zabaldu dira sare sozialetan. 

Atzo, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak desinformazioari eta albiste faltsuen aurrean, iturri ofizialetara edo kontrastatutako hedabideetara jotzeko deia egin zien herritarrei. 

Sanchezek ez zion Marokori dirua oparitu bere trenbide sarea hobetzeko

Azken orduetan sare sozialetan gehien partekatzen ari den albiste faltsuetako bat Sanchezi buruzkoa da.

Ez da egia Sanchezek Marokori 247 milioi euro eman zizkionik bere trenbide sarea hobetzeko. Izan ere, 750 milioi euroko mailegua eman zion eta interesekin itzuli beharko du dirua. 

Agintariek ez zuten "txaleko islatzaileekin" laguntzera joateko deirik egin

Agintariek ez zuten eskatu "txaleko islatzaileekin" laguntzera joateko. Aitzitik, errepideak eta autobideak itxi zituzten, Adamuz udalerrirako sarrerak kolapsatu ez zitezen.

Are gehiago, Andaluziako 112larrialdi zerbitzuaren X sare sozialean argitaratutako mezu batean, ukatu egin zuen herritarren laguntza eskatu izana. 

Puenteren agerraldiko bideoak kontestutik atera dira

Oscar Puente Espainiako Garraio ministroa barrez agertzen den irudia testuingurutik atera dute. 

Puentek agerraldia hasi baino lehenago egin zuen keinua, kazetariak itxaroteko eskatzen ari zitzaizkion bitartean. 

Lourdes Maldonado kazetariak ez du barre egiten hildakoen inguruan ari den bitartean

Sareetan zabaldutako irudian, Lourdes Maldonado kazetaria Adamuzeko bizilagun batekin ari da hizketan biktimei laguntzeko herrian sortu den elkartasun sareari buruz. 

