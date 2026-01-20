Kordobako tren istripuaren ondoren albiste faltsuak zabaldu dira sareetan
Beste tragedia batzuetan gertatu izan den bezala, hainbat erabiltzailek adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi eta bideoak eta informazio faltsuak zabaldu dituzte.
Gutxienez 41 pertsona hil dira Adamuzen (Kordoba) pasa den igandean gertatuko tren istripuan, eta oraindik ere gehiago izan daitezke ezbeharraren unetik desagertuta dauden pertsonen bila jarraitzen dutelako. Beste tragedia batzuetan gertatu izan den bezala, adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi eta bideoak eta informazio faltsuak bolo-bolo zabaldu dira sare sozialetan.
Atzo, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak desinformazioari eta albiste faltsuen aurrean, iturri ofizialetara edo kontrastatutako hedabideetara jotzeko deia egin zien herritarrei.
Sanchezek ez zion Marokori dirua oparitu bere trenbide sarea hobetzeko
Azken orduetan sare sozialetan gehien partekatzen ari den albiste faltsuetako bat Sanchezi buruzkoa da.
Ez da egia Sanchezek Marokori 247 milioi euro eman zizkionik bere trenbide sarea hobetzeko. Izan ere, 750 milioi euroko mailegua eman zion eta interesekin itzuli beharko du dirua.
Agintariek ez zuten "txaleko islatzaileekin" laguntzera joateko deirik egin
Agintariek ez zuten eskatu "txaleko islatzaileekin" laguntzera joateko. Aitzitik, errepideak eta autobideak itxi zituzten, Adamuz udalerrirako sarrerak kolapsatu ez zitezen.
Are gehiago, Andaluziako 112larrialdi zerbitzuaren X sare sozialean argitaratutako mezu batean, ukatu egin zuen herritarren laguntza eskatu izana.
Puenteren agerraldiko bideoak kontestutik atera dira
Oscar Puente Espainiako Garraio ministroa barrez agertzen den irudia testuingurutik atera dute.
Puentek agerraldia hasi baino lehenago egin zuen keinua, kazetariak itxaroteko eskatzen ari zitzaizkion bitartean.
Lourdes Maldonado kazetariak ez du barre egiten hildakoen inguruan ari den bitartean
Sareetan zabaldutako irudian, Lourdes Maldonado kazetaria Adamuzeko bizilagun batekin ari da hizketan biktimei laguntzeko herrian sortu den elkartasun sareari buruz.
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, San Sebastian eguna eta Trumpen lehen urteurrena presidente gisa
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
San Sebastian martxa hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorrarekin eta Donostiako Orfeoiarekin
Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da, Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.
Euskadik 340 milioi bideratuko ditu 2030era arte Lanbide Heziketa inklusiboagoa izan eta enpresarekin konektatuagoa egon dadin
Lanbide Heziketa esparruko Euskadi 2030 Estrategiak bost ardatz ditu eta 20 helburu estrategiko eta 37 ekintza dakartza. Euskadin, gaur egun, 51.600 ikasle daude izena emanda Lanbide Heziketan, eta matrikulazioen kopurua % 33 igo da azken hamar urteetan.
Adamuzeko tren istripuan zer gertatu den jakin egingo dela azpimarratu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak Estatuaren babesa adierazi die Kordobako tren istripuaren biktimei, eta tragediari emandako erantzunean batasun instituzionala nabarmendu du.
Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?
Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak direla eta, bart, abiadura handiko tren bat errailetik atera da, eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Horiek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak.
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?
Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).
Renferen ustez, giza akatsak eta gehiegizko abiadurak ez dute tren istripua eragin
Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da istripua gertatu den modua, eta "gertatutakoaren inguruan espekulatzea orain okerrena izango litzateke".
Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta ikerketan lagunduko duela ziurtatu du
Athleticen zale taldeak komunikatu bat atera du, sare sozialetan hainbat testigantza argitaratu ondoren eta arduradun politikoek gertatutakoa argitzeko eta biktimak babesteko eskatu ondoren.
Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean, Afrikako Kopa Senegalek irabazi du eta
Bilboko San Frantzisko kalean festa handia egin dute Senegal-Maroko partida amaitu ondoren. Finala senegaldarren pozarekin eta Marokoko zaleen etsipenarekin amaitu zen.