Las redes se llenan de bulos y desinformación tras el accidente de tren en Córdoba

Como ha ocurrido en otras tragedias, se han difundido imágenes generadas con inteligencia artificia o informaciones falsas.
ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano. EFE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Foto: EFE
El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 41 personas muertas, mientras continúan las tareas para localizar a las personas desaparecidas. En este contexto de dolor, sin embargo, algunos han aprovechado la ocasión para extender bulos e imágenes falsas generadas con inteligencia artificial. 

Ayer, lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de visitar la zona del siniestro y acompañado por varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acceda solo a la información oficial sobre este accidente, la que proporcionen las diversas instituciones y los servicios de emergencia o los medios de comunicación contrastados, para huir de los bulos y la desinformación. 

Sánchez no hizo regalos millonarios a Marruecos para mejorar su red ferroviaria

Una de las noticias falsas más compartidas en las últimas horas es una relacionada con Sánchez. 

No es cierto que Sánchez regalara 247 millones de euros a Marruecos para mejorar su red ferroviaria. En realidad, fueron 750 millones en préstamos que Marruecos deberá devolver con intereses. 

Las autoridades no pidieron acudir "con chalecos reflectantes" para ayudar

Inmediatamente después del accidente, a pesar de los mensajes en redes, las autoridades no pidieron acudir "con chalecos reflectantes" para ayudar. Al contrario, se cerraron carreteras y autopistas para que las entradas a Adamuz no se colapsaran.

Es más, la cuenta oficial de 112 Andalucía en X publicó el siguiente mensaje: "No se ha pedido colaboración ciudadana para actuar en la zona. Evita la zona para garantizar el tránsito de los vehículos de emergencia". 

Vídeo sacado de contexto de la comparecencia de Puente

Es falso que Oscar Puente estuviera riéndose durante la rueda de prensa después de la tragedia. Se trata de una grabación de cinco segundos sacada de contexto. 

El gesto de Puente se produce después de que varios periodistas le hablaran a la vez para pedirle que esperara a comenzar su declaración.  

La periodista Lourdes Maldonado no se ríe mientras informa de las personas muertas en el accidente

En el momento de la captura difundida en redes, la periodista Lourdes Maldonado hablara con un vecino de Adamuz sobre la solidaridad del pueblo con las personas afectadas. 

