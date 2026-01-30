Vacunas caducadas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las 30 personas pendientes de la vacuna hexavalente serán revacunadas para el próximo lunes

Todas ellas están ya contactadas y citadas para la revacunación. En el caso de los nuevos casos que responderían a dos tipos de vacunas distintas caducadas, y que podrían afectar a 78 potenciales pacientes, han aclarado que se les vacunará cuando sea necesario.
La Vespa Velutina, la mecánica de las vacunas y la transformación enzimática
Euskaraz irakurri: Hexabalente txertoaren zain dauden 30 pertsonak datorren astelehenerako berreskuratuko dituzte
author image

EITB

Última actualización

Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco han confirmado que las 30 personas pendientes de la vacuna hexavalente están contactadas y citadas para la revacunación. Según han precisado, entre hoy, viernes, y el próximo lunes estarán todas vacunadas.

Así lo han anunciado tras la reunión que ha mantenido el comité de investigación y trazabilidad, para establecer la dinámica de trabajo y metodología que seguirán.

En el caso de los nuevos casos que responderían a dos tipos de vacunas distintas caducadas, y que podrían afectar a 78 potenciales pacientes, han aclarado que se les vacunará cuando sea necesario. Tal y como sucedió con la hexavalente, puede que también sean menos casos (ayer se hablaba de que podrían ser un total de 78) y que por lo tanto no haya que revacunar a todos.

El Gobierno Vasco redujo a menos de 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) que deberán repetir el proceso de vacunación. Tras contrastar los historiales médicos, conluyó que "en muchos casos no es necesaria la revacunación" ya que se produjo "un problema de registro".

 

Osakidetza Vacunas Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X