Las 30 personas pendientes de la vacuna hexavalente serán revacunadas para el próximo lunes
Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco han confirmado que las 30 personas pendientes de la vacuna hexavalente están contactadas y citadas para la revacunación. Según han precisado, entre hoy, viernes, y el próximo lunes estarán todas vacunadas.
Así lo han anunciado tras la reunión que ha mantenido el comité de investigación y trazabilidad, para establecer la dinámica de trabajo y metodología que seguirán.
En el caso de los nuevos casos que responderían a dos tipos de vacunas distintas caducadas, y que podrían afectar a 78 potenciales pacientes, han aclarado que se les vacunará cuando sea necesario. Tal y como sucedió con la hexavalente, puede que también sean menos casos (ayer se hablaba de que podrían ser un total de 78) y que por lo tanto no haya que revacunar a todos.
El Gobierno Vasco redujo a menos de 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) que deberán repetir el proceso de vacunación. Tras contrastar los historiales médicos, conluyó que "en muchos casos no es necesaria la revacunación" ya que se produjo "un problema de registro".
Osakidetza subraya que "la seguridad del paciente es irrenunciable" y revisa "proactivamente todos los datos" de vacunas
El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha subrayado que, "desde el primer momento", se activaron "todos los mecanismos de seguridad del sistema".
