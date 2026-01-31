Hoy es noticia
El consejero de Salud afirma que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea"

Euskaraz irakurri: Osasun sailburuaren arabera, iraungitako txertoen kasuak "ESI batean edo bitan biltzen dira, horietako bat Donostialdekoa"
En una entrevista concedida a ETB, Alberto Martínez ha explicado que, si se concluye que una persona "no ha hecho su trabajo como debiera hacerlo, tendría que asumir la responsabilidad, sin duda". El consejero ha asegurado, asimismo, que él "tiene la responsabilidad", que "es el consejero" y tiene que "garantizar que estas cuestiones, en la medida de lo posible, no se produzcan".

