Colectivos animalistas se manifiestan en Bilbao contra la caza y el uso de perros cinegéticos

Colectivos animalistas se han manifestado en Bilbao convocados por la plataforma NAC (No a la caza) contra la caza y el uso de perros para esta actividad.



La marcha ha dado inicio pasadas las 12:00 horas de este domingo desde la plaza Moyúa y en ella se han dado cita colectivos animalistas que colaboran con NAC, como We The Free o miembros del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que han mostrado su adhesión a la causa, además de más de un centenar de personas.



Muchos de los participantes han acudido con sus perros y durante el recorrido por la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga han entonado cánticos como "la caza no es gestión, es muerte y destrucción", "lobo vivo, lobo protegido" o "matar por diversión es explotación".



Desde la plataforma We the Free, Asier Santiesteban, ha explicado que han acudido a denunciar "un tipo de explotación animal que se practica en los entornos naturales", y que, como veganos, rechazan "cualquier tipo de uso animal, porque los animales son seres sintientes con consciencia propia y no merecen ser víctimas del uso y de los objetivos y fines humanos".



Por su parte, la representante de PACMA, María López, ha asegurado que se está reivindicando "en toda España que se acabe la caza, por todos los animales maltratados por los cazadores", además de "por todos los animales que son asesinados en los montes cada año".



"No vemos la necesidad de asesinato de animales por diversión, no entendemos ni el asesinato ni el maltrato a todos los animales de caza", ha lamentado, para añadir que dichos animales están "en pésimas condiciones durante todo el año, con humedad, sin comida, sin agua, que aparecen muertos después de todas las cacerías", algo que "estas épocas pues no debe existir", ha argumentado.

La movilización que ha tenido lugar en 44 ciudades del Estado español así como en 41 otros países, en esta ocasión coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.