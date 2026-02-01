Colectivos animalistas se manifiestan en Bilbao contra la caza y el uso de perros cinegéticos
Colectivos animalistas se han manifestado en Bilbao convocados por la plataforma NAC (No a la caza) contra la caza y el uso de perros para esta actividad.
La marcha ha dado inicio pasadas las 12:00 horas de este domingo desde la plaza Moyúa y en ella se han dado cita colectivos animalistas que colaboran con NAC, como We The Free o miembros del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que han mostrado su adhesión a la causa, además de más de un centenar de personas.
Muchos de los participantes han acudido con sus perros y durante el recorrido por la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga han entonado cánticos como "la caza no es gestión, es muerte y destrucción", "lobo vivo, lobo protegido" o "matar por diversión es explotación".
Desde la plataforma We the Free, Asier Santiesteban, ha explicado que han acudido a denunciar "un tipo de explotación animal que se practica en los entornos naturales", y que, como veganos, rechazan "cualquier tipo de uso animal, porque los animales son seres sintientes con consciencia propia y no merecen ser víctimas del uso y de los objetivos y fines humanos".
Por su parte, la representante de PACMA, María López, ha asegurado que se está reivindicando "en toda España que se acabe la caza, por todos los animales maltratados por los cazadores", además de "por todos los animales que son asesinados en los montes cada año".
"No vemos la necesidad de asesinato de animales por diversión, no entendemos ni el asesinato ni el maltrato a todos los animales de caza", ha lamentado, para añadir que dichos animales están "en pésimas condiciones durante todo el año, con humedad, sin comida, sin agua, que aparecen muertos después de todas las cacerías", algo que "estas épocas pues no debe existir", ha argumentado.
La movilización que ha tenido lugar en 44 ciudades del Estado español así como en 41 otros países, en esta ocasión coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.
Inician una campaña para recaudar fondos para hacer frente a las multas por el caso Aroztegia
Los siete activistas no fueron condenados a penas de cárcel, pero deberán hacer frente a una multa de 62 000 euros. Además de las multas, el Comité de Solidaridad de Aroztegia reunirá dinero para sufragar su defensa y demás gastos
Retrasado sin fecha el juicio contra cuatro jóvenes de Sopela por protestar contra un salón de juego
Los jóvenes se enfrentan a peticiones de penas de 32 años y una multa de 112 400 euros, en un caso que se ha archivado dos veces y continúa con la sola acción de la acusación particular. Una manifestación celebrada ayer en el municipio vizcaíno mostró su solidaridad a los encausados.
Un hombre asesina a su pareja, una mujer de 52 años, en Pontevedra
El cuerpo de la mujer fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un hombre de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.
Un niño de cuatro años en estado crítico tras caer desde un segundo piso en Oyón
El accidente se ha producido sobre las 13:30 horas y el niño ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Cruces.
Salud precisa que las vacunas hexavalentes caducadas corresponden a los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián)
Las 30 personas afectadas, 25 bebés y cinco adultos, ya han comenzado a ser inoculadas. Respecto a las 78 personas que se sospecha que podría haber recibido vacunas caducadas de tetravalente y triple vírica, el Departamento ha contactado ya con ellas para determinar si han recibido una dosis caducada o se trata de un error de identificación.
Un conductor investigado tras huir de un accidente y negarse a hacer el test de alcoholemia
Agentes de la Ertzaintza han imputado como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que anoche se vio implicado en un accidente en Trapagarán con otro vehículo y trató de darse a la fuga, así como se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 21:00 horas de este sábado dos vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance a la altura del municipio vizcaíno vizcaíno y uno de los conductores tuvo que ser atendido en el lugar. El otro conductor, el que resultó ileso, trató de huir del lugar del siniestro, si bien los agentes lograron interceptarle.
Educación estima que la matriculación caerá en torno a un 5 %, aunque se podría compensar con el alumnado llegado durante el curso
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha dicho que su Departamento trabaja con una estimación de bajada del 5 %, aunque los datos se suelen compensar con la denominada matrícula viva. Según datos actualizados, 5400 niños y niñas se han matriculado desde septiembre.
Tres atendidos por inhalación de humo en un incendio en Usurbil y otro más en Errenteria
En el caso de Usurbil, las tres personas han sido atendidas en el lugar, pero en el caso de Errenteria, una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Donostia. Además, se ha producido un incendio en un supermercado en Barañain, pero no ha habido heridos.
Decenas de personas denuncian la "violenta intervención policial" contra los manteros en Bilbao y piden la regularización de esas personas
Convocadas por las plataformas Mbolo Moye Doole y Manteroekin bat, las personas congregadas han criticado la actuación policial del pasado jueves y han destacado que no es "un hecho aislado".